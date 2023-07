Na facebookowym profilu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie pojawił się niedawno post, który zaniepokoił internautów.

W Nadleśnictwie Międzychód został stwierdzony szkodnik występujący w koronie ściętej sosny owad Haematoloma dorsata (Arhens) - przekraski (krasanki) sosnówki (ang. Red-black pine spittle bug) poinformowano w poście.

Nowy niebezpieczny owad w Polsce. Co to za gatunek?

Przekraska (krasanka) sosnówka to owad z rodziny krasankowatych (Cercopidae) o jednorocznym cyklu rozwojowym. Dorosły osobnik osiąga długość 6-8 mm. Jako larwa nie wyrządza szkód w leśnictwie, dopiero jego postać doskonała, czyli imago staje się dużym zagrożeniem dla lasów, a także komercyjnych hodowli gatunków iglastych.

Obecność tego szkodnika w Polsce jest dość nietypowym zjawiskiem.

Do tej pory gatunek występował naturalnie w regionie śródziemnomorskim, a od lat 50. ubiegłego wieku jest znany w Zachodniej Europie, gdzie wyrządzał duże szkody w leśnictwie czytamy w poście.

Przekraska (krasanka) sosnówka została zarejestrowana w EPPO (ang. European and Mediterranean Plant Protection Organization) jako niebezpieczny szkodnik.

Zdjęcie Żerowanie przekraski sosnówki prowadzi do zamierania drzew iglastych / 123RF/PICSEL

Owad stanowi niebezpieczeństwo dla drzew iglastych

Owad wyposażony jest w kłująco-ssący narząd gębowy, którym nakłuwa igły i wysysa z nich płyny fizjologiczne. Jego żerowanie osłabia drzewa, lecz może również doprowadzić do ich zamarcia.

Charakterystycznym śladem jego żerowania jest przebarwienie igieł drzewa. Z czasem zaczynają one opadać. Niestety gatunek ten jest bardzo niebezpieczny, a jego żerowanie może doprowadzić do wielkopowierzchniowego zamierania upraw sosny, tak jak stało się to we Francji, Hiszpanii czy też Holandii.

Dodatkowo na stronie Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku czytamy, że:

Imago jest potencjalnym wektorem bakterii Xylella fastidiosa (Wells et al.), która jest organizmem kwarantannowym, podlegającym obowiązkowi zwalczania w krajach Wspólnoty Europejskiej czytamy.

