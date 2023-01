Roblox jest w ostatnim czasie prawdziwym fenomenem. Gracze sami ustalają sobie w nim zasady gry, a rozgrywka zależy wyłącznie od ich kreatywności - sami organizują mapy, scenariusze czy przedmioty. Każdy dostaje kanciastego człowieczka, któremu może zmienić wygląd, a kolejno robić ... co mu się żywnie podoba. To również wirtualna platforma społecznościowa, na której młodzi gracze spotykają się, biorąc kolejno udział w wymyślonej przez siebie przygodzie.

Edukacyjna gra internetowa jest do złudzenia podobna do popularnego Minecrafta. "Roblox to dosłownie Minecraft obecnych czasów: mniej toporny, chociaż daje nieco mniejsze możliwości w budowaniu, ale za to pozwala rozwinąć kreatywność" - informuje serwis android.com.pl.

Reklama

Najlepszym przykładem na wspomniane rozwijanie kreatywności ma być msza święta, którą ostatnio zorganizowano w wirtualnym świecie. Dzieci nie tylko stworzyły postacie ubrane w liturgiczne alby z biskupią czapką, ale również wykazały się ... ogromną znajomością kościelnej liturgii.

Zobacz również: TikTok zablokował konto 16-latki z powodu trądziku. "Makabryczne treści"

Nietypowa zabawa zyskuje coraz większą popularność

Do mediów społecznościowych trafiły niedawno filmiki, które ukazują nietypową, dziecięcą zabawę. Zafascynowani kościołem najmłodsi postanowili bowiem stworzyć w grze prawdziwą świątynię, zmieniając wirtualny pokój na jej przykład. Znalazły się w nim między innymi ustawione w rzędach ławy, obrazy z wizerunkami świętych, tabernakulum, krzyże, kwiaty, świece czy kolumny charakterystyczne dla sakralnej architektury.

TikTok

Gracze wcielili się w kapłanów, którzy mają na sobie liturgiczne szaty. Nie zabrakło również wiernych. "Księża" zajmują miejsce wokół ołtarza i zachowują się tak, jakby była to prawdziwa uroczystość: śpiewają religijne pieśni i w odpowiednich momentach podchodzą do ołtarza. "Arturze, podaj mi kadzidło" - słychać na jednym wideo kanału Archidiecezji Lubelskiej Roblox, gdzie udostępniano wideo.

TikTok

Chętnych do zabawy nie brakuje. Wkrótce kolejni gracze zaczęli tłumnie pojawiać się na wirtualnych mszach - niektórzy zasiedli w kościelnej ławie, a inni mieli okazję podejść do wirtualnego księdza po opłatek. Inni oglądali zabawę na streamach.

"Tak właśnie rodzą się hity polskiego internetu" - czytamy w komentarzach, umieszczonych pod nagraniami na TikToku.