Numerologiczna liczba Zuzanny to 4. Wyznacza ona pewne cechy charakteru i podejście do życia. Jest to liczba, która symbolizuje skromność oraz samoograniczenie. Osoby o tym imieniu często cechuje prostoduszność i umiejętność zaradności w surowym otoczeniu. Są praktyczne i oszczędne, kierując się rozwiązaniami konkretnymi, a nie hipotetycznymi. Ich motto to pracowitość i poświęcenie się dla innych.