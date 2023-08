Według angelologii, działu teologii zajmującego się wierzeniami dotyczącymi aniołów, skrzydlate stworzenia mają opiekować się ludźmi, będąc jednocześnie łącznikiem między światem ziemskim a niebem. W rzeczywistości mogą pomagać w różnych sytuacjach i momentach naszego życia, w zależności od tego, czego aktualnie potrzebujemy i co chcemy osiągnąć.

Jak się okazuje, anioły mogą otoczyć swoimi skrzydłami również nasze domy. Warto zwrócić się do nich szczególnie wtedy, kiedy czujemy, że pech nas nie opuszcza, a kolejne, domowe i rodzinne problemy piętrzą się, mocno nas przytłaczając.

Te anioły chronią nasz dom. Zwróć się do nich o pomoc

Opiekuńcze anioły, a więc te, które posiadają rozpostarte skrzydła, wspierają w okresie trudności i boleści. Jeśli zwrócimy się do nich z prośbą, dodadzą siły i uzdrowią duszę. Kontakt z nimi najłatwiej jest nawiązać pod koniec dnia, w momencie, kiedy uporamy się z wszelkimi obowiązkami.

Wówczas warto usiąść w ciszy, zapalając ulubioną świecę. Można też włączyć nastrojową muzykę. Wtedy warto wyobrazić sobie, że dom okrywa się delikatną, niebieską poświatą, co będzie zaproszeniem dla aniołów. Zwróćmy się do nich własnymi słowami, prosząc, aby otoczyły skrzydłami swojej opieki nasz dom.

Aniołami chroniącymi dom są archanioł Michał, który odeprze wszelkie negatywne energie i nieszczęścia, gromadzące się wokół nas, archanioł Uriel, który otacza przestrzeń złotym światłem, archanioł Rafael, który dba o to, aby domownicy nie narzekali na swoje zdrowie, a także archanioł Gabriel, który zapewni spokój i ukoi nerwy oraz spory. To do nich należy zwrócić się w naszym rozważaniu.

Poczucie wewnętrznej harmonii będzie znakiem na to, że anioł posłuchał naszych próśb i zadomowił się w naszym mieszkaniu. Dbajmy o niego, dziękując za jego pomoc.

Zawieś w sypialni. Pozytywna energia wypełni twoje życie

Obecność aniołów w naszym domu lub mieszkaniu złagodzi rodzinne napięcia, a także wesprze domowników w ich codziennych działaniach. Stworzy pogodną atmosferę, odpędzając pecha i nie pozwalając złej energii wedrzeć się do naszego życia. W tym celu, obok wewnętrznego połączenia z aniołami, postawmy również ich figurki we wnętrzu mieszkania.

Figurka anioła powinny pojawić się między innymi w sypialni. Tam będzie on bowiem gwarantem spokojnej nocy, pięknego poranka i chęci do życia. Może zawisnąć pod sufitem, wówczas jego pozytywna energia będzie wypełniać całe pomieszczenie. Anioły z rozłożonymi ramionami powinny spocząć nad drzwiami domu oraz w każdym pomieszczeniu. Napełnią wnętrze bezpieczeństwem, miłością i harmonią.

