Wiosenne city break. Popularna linia lotnicza wskazuje najlepsze kierunki w 2025

Pracownicy jednej z najchętniej użytkowanych linii lotniczych, jaką jest Ryanair, wskazują w pierwszej kolejności stolicę Czech. Praga to kierunek, który powinien sprawdzić się idealnie na wiosenny city break. Warto zacząć od Pałacu Lobkowiczów, który przyciągnie do siebie miłośników szeroko rozumianej sztuki i malarstwa. Obiekt jest częścią zamkowego kompleksu, którego ściany zdobią dzieła Rubensa czy też Canaletto. Na odpoczynek od zwiedzania warto zajrzeć do pobliskiej kawiarni, by móc podziwiać lokalne widoki.