Dlaczego warto wybrać się na wakacje w marcu? To świetny pomysł, by zmienić otoczenie, kiedy w Polsce aura nie jest najprzyjemniejsza. Jak głosi znane powiedzenie - w marcu jak w garncu. Nadal możemy spodziewać się licznych zawirowań w pogodzie, uprzykrzających oczekiwanie na nadejście wiosny. W wielu miejscach marzec jest terminem poza sezonem wysokim, co przekłada się na niższe ceny i mniejszy ruch turystyczny. W jakie kierunki celować? Gdzie w marcu jest najcieplej?

Wyspy Kanaryjskie w marcu

Kiedyś wakacje na należących do terytorium Hiszpanii Wyspach Kanaryjskich były symbolem luksusu. Aktualnie stały się kierunkiem zdecydowanie bardziej dostępnym, więc marzenie o ciepłych krajach dużo łatwiej jest zrealizować. Podróż nie jest bardzo długa (zajmuje zwykle 4,5-6 godzin), a z wielu lotnisk w Polsce realizowane są bezpośrednie loty. Niepotrzebny jest ani paszport, ani wiza - wystarczy dowód osobisty.

Jak wygląda kwestia pogody? Za najcieplejszą wyspę o tej porze roku uważana jest Lanzarote, w marcu temperatura w ciągu dnia dochodzi do przyjemnych 26°C. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nawiedzają ją dość silne wiatry, więc warto rozważyć także Gran Canarię, zwłaszcza południowe rejony.

Przełom zimy i wiosny to idealny czas na zwiedzanie Wysp Kanaryjskich 123RF/PICSEL

Przeczekaj do wiosny w Egipcie

Egipt stanowi bardzo dobry kompromis między chęcią spędzenia urlopu poza Europą a brakiem konieczności odbycia wielogodzinnego lotu. W marcu możemy spodziewać się tutaj temperatur na poziomie 25-28°C, co pozwala zarówno na plażowanie, jak i komfortowe zwiedzanie. W końcu Egipt to prawdziwa gratka dla pasjonatów historii, ale też sportów wodnych, w tym nurkowania. Do najpopularniejszych kurortów należą Hurghada oraz Sharm el Sheikh zachwycający piaszczystymi plażami i błękitną wodą Morza Czerwonego.

Wiele miejsc w marcu jest mniej zatłoczonych niż w wysokim sezonie wakacyjnym 123RF/PICSEL

Malediwy jak z pocztówki

Chcesz pożegnać zimę z przytupem? Malediwy przez wielu podróżników postrzegane są jako prawdziwy raj na ziemi. Turkusowe laguny, plaże z białym piaskiem, dorodne palmy — to wszystkie wygląda jak pocztówki z niebiańskiego zakątka. Warto wspomnieć, że Malediwy to jeden z 11 krajów na świecie, gdzie nigdy nie zanotowano minusowych temperatur. W marcu termometry wskazują 30°C. To kierunek odpowiedni dla wielbicieli niespiesznego plażowania i sportów wodnych. Infrastruktura turystyczna jest bardzo rozbudowana, a zadowolone będą nawet te osoby, które oczekują hoteli i obsługi na najwyższym poziomie.

Zanzibar w marcu to pewniak

Marzysz o słońcu i pewnej pogodzie? Urlop na Zanzibarze w marcu to gwarancja świetnej pogody. Słoneczne dni, kiedy słupki rtęci wskazują 30°C, są właściwie gwarantowane. Spacery po rozgrzanym piasku, wylegiwanie się na plaży i kąpiele w Oceanie Indyjskim, którego temperatura sięga 29°C, brzmią jak idealna alternatywa dla aury panującej w Polsce o tej porze roku. Zanzibar nazywany jest także "Wyspą Przypraw". Słynie z upraw cynamonu, goździków, gałki muszkatołowej i pieprzu, więc możesz liczyć na pierwszorzędne doznania kulinarne.

Tu można poczuć prawdziwie rajski klimat 123RF/PICSEL

Docenisz łagodny klimat Wysp Zielonego Przylądka

Oto propozycja dla osób, które poszukują mniej oczywistych pomysłów na urlop. Wyspy Zielonego Przylądka jeszcze nie znajdują się na szczytach list najpopularniejszych wśród Polaków kierunków, ale niewykluczone, że niebawem ulegnie to zmianie.

Jednym z ulubionych powiedzeń mieszkańców Cabo Verde jest "no stress". Brzmi zachęcająco, gdy potrzebujesz wakacji w marcu po uciążliwej i ponurej zimie. Jeszcze bardziej przekonujące są warunki — w ciągu dnia spodziewać się można tutaj 25-27°C. Warto jednak pamiętać, że bywa wietrznie, co jest dużym plusem dla amatorów kitesurfingu. Takie warunki nadal pozwalają na wygrzewanie się w słońcu i odkrywanie malowniczych zakątków Wysp Zielonego Przylądka. Najpopularniejszą wśród turystów jest wyspa Sal, słynąca z długich, piaszczystych plaż. Warto rozważyć równie piękną, a jednocześnie mniej zatłoczoną Boa Vistę.

