Spis treści: 01 Niezwykłość Ojca Pio. Stygmaty to nie wszystko

02 Zagłada według Ojcia Pio. Tak będzie wyglądać apokalipsa

03 Słowa pociechy. Bóg oszczędzi niektórych?

Niezwykłość Ojca Pio. Stygmaty to nie wszystko

Włoski duchowny, kapucyn Ojciec Pio, a właściwie Francesco Forgione, jest znany niemal na całym świecie. Zasłynął łaskami, jakimi miał obdarzyć go sam Bóg.

Straszliwa przepowiednia dla Polski. Słowa zakonnika Eustachiusza już się sprawdziły!

Teresa Neumann – niemiecka mistyczka i stygmatyczka. W swoich wizjach widziała losy Polski

Jasnowidzka Aida nowym przesłaniem daje do myślenia. "Piękne, dziękujemy"

Niepokojąca wizja Wojciecha Glanca. Wyjawił, co wydarzy się w kwietniu W swej wielkiej miłości do Boga i życiowej drodze, jaką wybrał, doświadczył wiele cierpienia pod postacią stygmatów. Był także jego zdaniem atakowany fizycznie i psychicznie przez diabła.

Cierpiał katusze, a mimo to wciąż kochał Boga, choć gdy pierwszy raz stygmaty pojawiły się na jego ciele, miał błagać Chrystusa o ich zabranie, bo był tak nimi przerażony.

Prócz stygmatów i widzeń diabła Ojciec Pio doświadczał także bilokacji, czyli możliwości bycia jednocześnie w kilku miejscach.

Reklama

Niezwykła była także dla wiernych jego umiejętność przewidywania przyszłości. Słowa Ojca Pio dotyczące losów świata są powtarzane przez wierzących do dziś i budzą one prawdziwą trwogę.

Zagłada według Ojcia Pio. Tak będzie wyglądać apokalipsa

Zdjęcie To, co czeka ludzkość w trakcie apokalipsy przyprawia o gęsią skórkę / 123RF/PICSEL

Jedną z najsłynniejszych wizji Ojca Pio jest ta dotycząca apokalipsy. Wielu proroków i wizjonerów przepowiadało już koniec świata i sąd ostateczny, ale to właśnie słowa Ojca Pio są jedne z najbardziej znanych.

Zobacz także: Ojciec Pio i utajniony raport Watykanu. Co ustalił biskup Rossi?

Miał on zobaczyć Jezusa, który przemówił do zakonnika słowami:

"Przybędę na ten świat przepełniony grzechem w towarzystwie przerażającego wycia grzmotów. Przybędę w mroźną zimową noc. Gwałtownie wzmagające się wiatry poprzedzą ogromne zamieszanie na świecie — Ziemia będzie drżeć wskutek niezwykle silnych wstrząsów. Pioruny i błyskawice z ognistych chmur będą zapalać i obracać w pył wszystko, co było związane z grzechem i było nim zniewolone lub przezeń zagrożone. Wszystko to zostanie zniszczone. Powietrze będzie przesycone gryzącymi gazami. Duszące opary oraz uderzenia trąb powietrznych zaczną niszczyć wszystko. Najwspanialsze budowle legną w gruzach" - miał przemówić do Ojca Pio Jezus.

Słowa te mogą zgadzać się z zapisem Apokalipsy z Nowego Testamentu.

Jezus nawoływał także, by ludzie wówczas zamknęli drzwi i okna i z nikim nie rozmawiali. Dni te mają być poświęcone pokucie za grzechy.

Po dniach chaosu i katastrof na Ziemię mają przybyć aniołowie, którzy będą egzekutorami.

"Szczególnie zadbają o zniszczenie tych, którzy mnie przedrzeźniali i nie wierzyli w moje objawienia — miał mówić Jezus Chrystus do Ojca Pio.

Słowa pociechy. Bóg oszczędzi niektórych?

Wielkie zniszczenia wywołane burzami, trzęsieniami ziemi, czy huraganami mają jednak ominąć niektóre z miejsc na świecie.

Zobacz też: Baba Wanga: W 2023 roku czeka nas szereg katastrof. Potem może być jeszcze gorzej

"Wiedeń, Augsburg oraz Reisten zostaną oszczędzone. Augsburg i kraje na południe od Dunaju nie odczują skutków" - miał powiedzieć Ojciec Pio.