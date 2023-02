Jasnowidzka Aida nowym przesłaniem daje do myślenia. "Piękne, dziękujemy"

Poza typowymi wizjami, Aida Kosojan-Przybysz często dzieli się ze swoimi obserwatorami również poradami z pogranicza duchowości i rozwoju duchowego. I tak też jest tym razem. Na swoim Facebooku wizjonerka opublikowała zdania, które - jeśli tylko na chwilę się przy nich zatrzymamy i zastanowimy - dadzą nam dużo do myślenia.

"Użyj wyobraźni do tworzenia piękna.

Użyj słów do mówienia o pięknie.

Piękno jest w tobie, jest twoim uśmiechem, radością w oczach, którą się dzielisz z otoczeniem.

Piękno jest muzyką, głosem wiatru, deszczu, śpiewem, tańcem, zasadzonym kwiatem.

Twórz piękno, a ono zawsze, zataczając koło, powróci do ciebie".

Aida dar jasnowidzenia otrzymała po swojej babci. Aida urodziła się w Gruzji i stamtąd w latach 90. wyemigrowała do Polski. Ma męża i dwie córki. Jest wizjonerką, jasnowidzącą, ale też coachem. Szkoli kobiety i uczy w temacie obfitości.

