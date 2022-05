Andrzej Duda już drugą kadencję sprawuje urząd prezydenta RP, jednak wciąż dość niechętnie porusza kwestie dotyczące przeszłości, spraw rodzinnych czy relacji z bliskimi. Od momentu pojawienia się w polskiej polityce obrał strategię chronienia swojego życia prywatnego. Co wiadomo o prezydencie?

Andrzej Duda: Dzieciństwo

Andrzej Duda przyszedł na świat 16 maja 1972 r. w rodzinie wykładowców akademickich Jana Dudy oraz Janiny Milewskiej-Dudy. Jego rodzice w wywiadzie-rzece "Rodzice prezydenta" zdradzili drobne szczegóły dotyczące czasów, gdy prezydent stawiał pierwsze kroki na tym świecie.



Wychowanie syna szybko stało się dla mnie pasją, łączyło się z ogromną radością. Jeździłem z Andrzejkiem na rowerze, graliśmy w piłkę. Wędrowaliśmy też razem po górach. Zrobiłem mu nawet parciane krzesełko (w Polsce lat 70. i na początku lat 80. takich rzeczy nie było), żeby go nosić, jak się zmęczy. Chodziliśmy po całym Beskidzie. Tłumaczyłem Andrzejkowi, że musi być odważny. Że cnota to w życiu najlepszy biznes. Jeśli człowiek pilnuje, żeby był porządny i uczciwy, to zawsze w życiu do czegoś dojdzie i będzie budził zaufanie mówił Jan Duda

Wiemy również, że Andrzej Duda należał do harcerstwa, do którego dołączył, gdy miał 11 lat. "Wczoraj, podczas robienia porządków w szafie, znalazłem mój mundur harcerski. Pierwszy raz miałem go na obozie w Krzewinach (koło Warlubia) w 1987 r. Poprzedni mundur (z 1983 r.) był już wtedy za mały... A teraz łezka w oku się kręci na wspomnienie młodzieńczych czasów... Ale została przyjaźń i to taka do grobowej deski" - napisał na Instagramie prezydent w 2019 roku.

Jego miłość do piłki nożnej, o której wie cała Polska, nie zaczęła się kilka lat temu. Tata Andrzeja Dudy w jednym z wywiadów wspominał, że jego syn już jako nastolatek był zagorzałym kibicem.

W 1978 r., gdy odbywały się mistrzostwa świata, musiałem budzić go w nocy, bo chciał oglądać mecze. Kibicował krakowskim klubom. Pamiętam, jak śpiewał piosenkę Cracovii. Potem prosił mnie, żebyśmy chodzili na stadion Wisły. Kiedyś ustaliliśmy, że pójdziemy na jeden mecz, ostatni w sezonie: Wisła Kraków-Górnik Zabrze. A on akurat wtedy zachorował wspominał tata prezydenta

Na wagarach czytał książki

Andrzej Duda przyznaje, że za czasów szkolnych zdarzało mu się wagarować. W tym samym czasie jego pasją stało się czytanie książek.

Dość wcześnie, bo w wieku 10 lat, Andrzej przeczytał "Krzyżaków", a potem inne powieści Sienkiewicza i poważniejsze książki historyczne, patriotyczne. Często powracał do literatury powstańczej – "Kamienie na szaniec", pamiętniki żołnierzy baonu "Zośka" wspominał Jan Duda w książce "Rodzice prezydenta".

Inną interesującą ciekawostką z dzieciństwa Andrzeja Dudy jest przydomek, jakim zwracali się do niego rodzice. Wołali na niego "Dudek".

Agata i Andrzej

Jak zaczęła się historia miłosna prezydenta i pierwszej damy, która trwa do dziś? Andrzej Duda poznał Agatę Kornhauser jeszcze w czasach liceum. Ona uczyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, on w tamtejszym II Liceum Ogólnokształcącym im. Sobieskiego. Gdy oboje byli w trzeciej klasie, ich drogi się skrzyżowały. Poznali się na prywatce organizowanej przez ich wspólnego kolegę, gdzie Andrzej od razu zadurzył się w swojej przyszłej żonie.

"On się jej niespecjalnie podobał, nie chciała z nim iść na tańce. Kiedy w końcu poszła, wiła się jak piskorz, gdy Andrzej w tańcu, niby to przypadkiem, usiłował przylgnąć ustami do jej szyi, włosów czy policzka" - czytamy w fabularyzowanej biografii "Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama Rzeczpospolitej" autorstwa Anny Nowak.

W końcu zostali parą, a w ich życiu nastąpił czas studiów. Andrzej wybrał prawo, zaś Agata germanistykę. W tym czasie spontanicznie podróżowali. O jednej z takich wypraw Andrzej Duda opowiedział w "Super Expressie".



Pojechaliśmy do Holandii, a później przez Niemcy, Austrię do Włoch. To była spontaniczna podróż, praktycznie bez pieniędzy. Codziennie jedliśmy chleb z Nutellą wspominał Andrzej Duda

W 1994 r. wzięli ślub cywilny, a 18 lutego 1995 r. stanęli przed ołtarzem. Po skończeniu studiów oboje podjęli pracę w zawodzie. Agata Duda przez wiele lat była nauczycielką języka niemieckiego, natomiast jej mąż przez kilka lat kontynuował karierę akademicką oraz prowadził własną kancelarię prawną. 21 listopada 1995 roku na świat przyszło ich jedyne dziecko, Kinga Duda, z której rodzice są niezwykle dumni.

Kariera polityczna Andrzeja Dudy

Choć początkowo nic nie wskazywało na to, że Andrzej Duda w przyszłości będzie prezydentem RP przez dwie kadencje, to do polityki wszedł 31 maja 2000 r., gdy wstąpił w szeregi Unii Wolności. Sam jednak przyznawał, że nie było to jednak miejsce dla niego i po wyborach parlamentarnych w 2005 r. rozpoczął współpracę z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości jako doradca legislacyjny.

W następnej kolejności pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego., a w 2008 r. ponownie został wybrany na stanowisko podsekretarza stanu. W 2014 r. został wybrany na europosła.

Czy jednak to były początki jego zainteresowania polityką? Sam przyznaje, że już w 1989 roku polityka zaczęła pojawiać się w jego życiu.

W 1989 r. zgłosiliśmy się do zalążka komitetu wyborczego Solidarności na Siennej. Biegaliśmy po mieście z ulotkami 4 czerwca. Nie było ciszy wyborczej i mieliśmy nawet dyżurnego "wnuczka", który prowadził staruszki, pomagając im oddać głos. Wcześniej tata zabierał mnie na Wawel z okazji 11 listopada, 3 maja, 13 grudnia. Była msza, później demonstracja. Choć jako mały chłopiec mogłem odejść. ZOMO przepuszczało i czekało kto zostanie, żeby się bić przyznał Andrzej Duda w jednym z wywiadów

Z kolei w wyborach prezydenckich w 1990 r. i 1995 r., jako wolontariusz aktywnie popierał Lecha Wałęsę. O swoim poparciu dla niego po latach w "Fakcie" mówił: "Cztery razy głosowałem na niego w wyborach prezydenckich, w obydwu turach w 1990 i 1995! Choć mając dzisiejszą wiedzę, nie wiem, czy by mi ręka nie drgnęła".

Decyzja o prezydenturze

W 2015 roku w rodzinie Dudów nastąpiły wielkie zmiany. Andrzej Duda podjął decyzję o kandydowaniu na urząd prezydenta RP. Wybory zakończyły się jego zwycięstwem w drugiej turze. Pokonał wówczas ubiegającego się o reelekcję prezydenta Bronisława Komorowskiego, który uzyskał 48,54 proc. głosów. Andrzej Duda uzyskał poparcie społeczeństwa w wysokości 51,55 proc. głosów.

Podczas jego pierwszych wyborów starał się jak najbardziej chronić swoją rodzinę. Przyznawał jednak, że "przy swoich dziewczynach ładował akumulatory". Jego córka przyznała, że "tata potrafił rzucić nawet dużą ilość pracy, duże obowiązki właśnie po to, by co roku zjawić się na jej urodzinach z bukietem kwiatów i życzeniami".

Podczas ubiegania się o reelekcję w 2020 roku rodzina Andrzeja Dudy znacznie częściej pojawiała się w mediach. Wiadomo, że jego córka poszła w ślady ojca i wybrała studia prawnicze. Obecnie pracuje jako aplikantka adwokacka w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii. Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Kinga Duda bierze ślub. Wówczas prezydent zareagował żartobliwym tweetem. "Kinga wczoraj się mnie pyta, czy wiem z kim ma być ten ślub, o którym piszą. A ja z pretensjami do niej, że zaproszenia nie dostałem na ten ślub, o którym piszą. Cyrk..." - napisał Andrzej Duda.

Andrzej Duda: Miłośnik sportu i majsterkowicz

Nie od dziś wiadomo, że ogromną pasją prezydenta jest sport. Andrzej Duda jest znany ze swojego wielkiego zamiłowania do narciarstwa. W marcu zeszłego roku postanowił wziąć nawet udział w narciarskim maratonie. Zainaugurował VII edycję charytatywnych zawodów w narciarstwie alpejskim "12H Slalom Maraton Zakopane 2021". Gdy ma wolną chwilę, z przyjemnością udaje się na stok. Nie bez przyczyny media żartobliwie nazywają go "Pierwszym Narciarzem RP".

Obecny prezydent RP ma jeszcze inną pasję, o której nie każdy wie. Andrzej Duda pomimo wyjątkowo napiętego harmonogramu pracy jest w stanie znaleźć trochę wolnego czasu na swoje wielkie hobby, jakim jest majsterkowanie. Podczas remontu krakowskiej rezydencji prezydenta, robotnicy mogli podobno liczyć na jego pomoc!

Choć większość spraw zrobili robotnicy, to prezydent także włącza się w pracę, kiedy tylko może, lubi majsterkować przekonywał informator "Super Expressu"

