Agata Kornhauser-Duda wspiera Ukrainę. Akcja spotkała się z odzewem

Znana ze swojej zdystansowanej postawy do wielu spraw społecznych i politycznych, Agata Kornhauser-Duda tym razem nie chciała milczeć.

Wojna w Ukrainie niezwykle dotyka Pierwszą Damę, która 7 marca zaapelowała w formie krótkiego nagrania do kobiet nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Agata Kornhauser-Duda w filmie opublikowanym na oficjalnych profilach Kancelarii Prezydenta, poprosiła, by w Dniu Kobiet, 8 marca, kobiety sprzeciwiły się działaniom wojennym i dotarły do świadomości... Rosjanek, by te również w swoim kraju stawiały opór i wyraziły swój bunt.

"Niech każda z nas opublikuje w swoich mediach społecznościowych w najbliższy wtorek, 8 marca, swoje zdjęcie z kartką papieru, na której będzie widnieć napis #RosyjskieKobietyZatrzymajcieWojnę. Mam nadzieję, że jeżeli to przesłanie rozejdzie się szeroko po świecie, zdoła przebić się przez rosyjską cenzurę, to dotrze do serc i umysłów tysięcy Rosjanek. Kobiety mogą zdziałać wiele i wierzę, że naprawdę mogą zatrzymać wojnę w Ukrainie" - W krótkich słowach wyjaśniła na czym ma polegać owa akcja.

Okazuje się, że tak też się stało i faktycznie w internecie pojawiają się zdjęcia kobiet, nie tylko publikowane w Polsce, ale także z takich zakątków jak Australia, czy Malezja.

Zdjęcia z hasztagiem #RosyjskieKobietyZatrzymajcieWojnę również w języku angielskim, pojawiają się coraz liczniej i na oficjalnych profilach, ale także i tych prywatnych.

Akcja Pierwszej Damy RP została zauważona i doceniona przez inne kobiety. Obecnie nawet tak drobne, symboliczne gesty są potrzebne, by wyrazić solidarność z Ukrainą.

