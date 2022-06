Coraz wyższe temperatury oraz wydłużające się okresy suszy wywołały konieczność oszczędzania wody. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu i zatrzymanie wszechobecnej "betonozy" ma być podatek od deszczu.

Opłata deszczowa - czym jest?

Wprowadzenie tzw. podatku od deszczu było pomysłem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi, a jego celem poprawa retencji i ułatwienie zatrzymywania wód opadowych w glebie. Obowiązuje on od 2018 r., jednak w 2021 r. uległ pewnym modyfikacjom.

Opłata deszczowa to jeden z obowiązujących w Polsce podatków, pobieranych od właścicieli nieruchomości prywatnych oraz komercyjnych o powierzchni powyżej 3 500 mkw., których wskaźnik zabudowy terenu wynosi ponad 70 proc. Do zabudowy zalicza się nie tylko powierzchnię budynku, ale również garaże, parkingi czy wybetonowane lub wyłożone kostką brukową place.

Ze względu na dużą powierzchnię nieruchomości, podatek deszczowy dotyczy głównie właścicieli budynków komercyjnych, takich jak sklepy wielkopowierzchniowe, kompleksy biurowe, hale produkcyjne, magazyny itp.

Obecnie rząd rozważa jednak możliwość wprowadzenia kolejnych zmian w ustawie, które miałyby zobligować do płacenia podatku od deszczu właścicieli działek o powierzchni przekraczającej 6 arów, na których beton, chodnik lub kostka brukowa zajmują przynajmniej 50 proc. powierzchni.

Do metrażu wlicza się również obrys domu, garażu i innych zabudowań gospodarczych. Na razie zmiany w ustawie nie weszły w życie i trudno określić, kiedy miałoby to nastąpić. Z pewnością jednak w takiej sytuacji znacząco zwiększyłaby się liczba podatników ponoszących koszty ograniczenia retencji na swojej działce. Odpowiednie zapisy mogłyby sprawić, że do tego grona dołączą również właściciele mieszkań w blokach.

Podatek deszczowy nie jest pomysłem polskiego rządu. Analogiczne rozwiązania od lat funkcjonują w wielu innych krajach, m.in. w Niemczech, Szwecji czy Stanach Zjednoczonych. Wysokość opłaty deszczowej wynosi obecnie 1 zł za każdy 1 mkw. zabudowanej powierzchni działki. Stawkę tę można jednak zmniejszyć, instalując urządzenie do retencji wody (np. zbiornik na deszczówkę).

Zdjęcie Jednym ze sposobów na zmniejszenie opłaty deszczowej jest zbieranie deszczówki / 123RF/PICSEL

Sposoby na oszczędzanie wody - jak zmniejszyć jej zużycie w gospodarskie domowym?

Zbieranie deszczówki to jeden z najskuteczniejszych sposobów oszczędzania wody na działce. Doskonale nadaje się ona do podlewania roślin, mycia samochodu czy utrzymania w czystości mebli ogrodowych. Obecnie na rynku można znaleźć wiele systemów do gromadzenia wody deszczowej, od wkopywanych w ziemię beczek, po skomplikowane, wielofunkcyjne urządzenia. Osoby zainteresowane ich zakupem mogą postarać się o otrzymanie dotacji.

Innym, skutecznym sposobem na zmniejszenie zużycia wody jest obłożenie gleby na rabatkach ogrodowych ściółką - na dłużej utrzymuje ona wilgoć, dzięki czemu rośliny nie wymagają tak częstego podlewania.

Mimo że upały bywają męczące, wiele gmin w okresie suszy wydaje komunikaty nawołujące do rezygnacji w przydomowych basenów, wymagających napełniania bieżącą wodą. Ma to na celu oszczędzanie jej zasobów. W domu natomiast najskuteczniejszym sposobem na oszczędzanie wody jest wymiana sprzętów AGD (pralka, zmywarka itp.) na energooszczędne.

