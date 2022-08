W szczerym polu, z dala od zabudowań, powstało osiedle identycznych domów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż Świdnica od teraz może pochwalić się swoją własną osadą w Biskupinie. W ten bezpośredni sposób internauci opisują powstałe tam osiedle.

Mieszkańcy Świdnicy w województwie dolnośląskim mogą poczuć się dziś jak dawni mieszkańcy Polski piszą twórcy facebookowej strony Polskie Obozy Mieszkaniowe.

Patodeweloperka w Polsce ma się dobrze. Oto kolejny przykład

Polskie Obozy Mieszkaniowe to facebookowy fanpage, na którym systematycznie pojawiają się kolejne absurdy polskiego mieszkalnictwa. Tym razem oczy internautów zwrócono w kierunku województwa dolnośląskiego i tamtejszej Świdnicy. Natychmiast pojawiły się porównania do osady w Biskupinie.

"Osada w Biskupinie wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej, trwającym od środkowej epoki brązu, od ok. XIV w. p.n.e., po wczesną epokę żelaza, czyli do ok. V w. p.n.e. Gród założono na podmokłej wyspie na jeziorze Biskupińskim, o kształcie zbliżonym do owalu i powierzchni ok. 2 ha. Na terenie osady znajdowało się ponad 100 domostw, usytuowanych rzędowo wzdłuż 11 ulic, o szerokości ok. 2,5 m każda. Osada otoczona była skrzynkowym wałem drewniano-ziemnym o długości 640 m, szerokości 3 m i domniemanej wysokości do 6 m, w którym znajdowała się brama wjazdowa" - czytamy.

W szczerym polu, z jedną drogą. "Dwie wieże łucznicze dadzą radę"

A skojarzenia pojawiają się niemal natychmiast. Wybudowane w Świdnicy osiedle, podobnie jak osada w Biskupinie, powstało na planie owalu. Do tego - w szczerym polu. Na osiedlu wybudowano kilka rzędów niemal identycznych budynków, które otoczone są niewielkim pasmem zieleni, bezwzględnie przypominającym wał. Co więcej, do osiedle prowadzi wyłącznie jedna droga dojazdowa.

Mieszkańcy Świdnicy w województwie dolnośląskim mogą poczuć się dziś jak dawni mieszkańcy Polski. Ochrona przed ludami koczowniczymi z innych miast województwa, a także chęć uniknięcie walk wewnątrz-plemiennych wśród mieszkańców Świdnicy powinna być podstawą w nowych obozach ironizują twórcy fanpage’a.

Zdziwienia nie kryją również internauci. W komentarzach zaroiło się od ironicznych wypowiedzi.

Wały są pewnie w trakcie konstrukcji. Sprytnie z tą jedną drogą zrobili dwie wieże łucznicze dadzą radę.

Jaki kraj takie San Gimignano.

Jeśli obsadzą te pola burakami cukrowymi i pszenicą, to osada ta może być całkowicie wystarczalna w zakresie cukru i chleba czytamy.

