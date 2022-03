Kolejki się wydłużają, a kredytobiorcy ponoszą straty

Jeszcze kilka lat temu na wpis hipoteki do księgi wieczystej czekało się kilka tygodni. Z roku na rok czas oczekiwania znacząco się wydłuża. Dziś w niektórych przypadkach proces trwa nawet ponad rok! Polski Związek Firm Deweloperskich w grudniu ubiegłego roku zwracał uwagę na ten problem. PZFD kontaktował się w tej sprawie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Długi czas oczekiwania pociąga za sobą straty finansowe. Osoby, które zdecydowały się wziąć mieszkanie na kredyt słono płacą za miesiące bez wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Banki doliczają do raty kredytu ubezpieczenie pomostowe (gwarancja odszkodowania za ewentualną utratę praw do hipoteki). Decyzję tę argumentują najczęściej zwiększonym ryzykiem. Kredytobiorca przez długi czas oczekiwania na wpis może więc stracić nawet kilka tysięcy złotych.

Paraliż w sądach wieczystoksięgowych kosztuje samych konsumentów ponad 360 mln zł rocznie, gdyż czekają oni coraz dłużej na wpis do księgi wieczystej tłumaczy w komunikacie PZFD.

Ministerstwo chce wprowadzić nowe przepisy. Co będą regulować?

Resort wreszcie zajął się tą kwestią i wszystko wskazuje na to, że chce ją uregulować. Chociaż dodatkowe opłaty miałby dalej obowiązywać to - zgodnie z nowymi przepisami - po dokonaniu wpisu do księgi wieczystej banki musiałyby bezwzględnie zwrócić kredytobiorcom naliczone koszty. Jeśli nic nie zakłóci prac, ustawa miałaby zostać przyjęta już w drugim kwartale 2022 roku.

Resort ma zamiar zająć się także źródłem problemu, a więc wydłużonym czasem oczekiwania na wpis do ksiąg wieczystych. Ministerstwo zaznacza, że: "notariusze mogliby dokonywać wpisów w księgach wieczystych, które wiązałyby się z zakładaniem nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca oraz wpisu hipoteki".

Kiedy miałaby nastąpić zmiana? Na razie projekt został wysłany do kancelarii premiera z prośbą o wpis do wykazu prac legislacyjnych. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł jest dobrej myśli. Na Twitterze zaznacza, że ma nadzieję, że nowe przepisy wejdą w życie jak najszybciej.

