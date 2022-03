Od poniedziałku obowiązek zasłaniania ust i nosa nie będzie obowiązywał

"Podjąłem decyzję, by od 28 marca wprowadzić dwa rozwiązania. Pierwsze to zniesienie obowiązku noszenia maseczek" - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej. "To zniesienie nie dotyczy podmiotów leczniczych" -dodał. "Nadal mówiąc o pracownikach czy pacjentach jest obowiązek zakrywania twarzy" - zaznaczył Adam Niedzielski.

Szef MZ przyznał, że chociaż od poniedziałku przestanie obowiązywać nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, zaleca czujność. "Jeżeli jesteśmy w dużych skupiskach to ja rekomenduję, żeby tych maseczek używać nadal. To zwiększa nasze bezpieczeństwo" - dodał Adam Niedzielski.

Reklama

Co z kwarantanną? Adam Niedzielski przekazał decyzję

To jednak nie koniec zmian w ograniczeniach sanitarnych. Od 28 marca zniesiona zostanie także izolacja domowa oraz kwarantanna dla współdomowników. Przestaną również obowiązywać przymusowe izolacje związane z przyjazdem do Polski. "Pacjenci, którzy będą identyfikowani jako zakażeni będą na zwykłych zasadach otrzymywali zwolnienia lekarskie i będą musieli sami izolować się w domu, ale nie będzie tymi izolacjami zarządzać sanepid" - wytłumaczył minister zdrowia.

"Prognozy, którymi dysponujemy są pozytywne"

Szef MZ zaznaczył, że łagodzenie ograniczeń jest związane z systematycznym spadkiem średniej tygodniowej liczby zakażeń. Według danych przekazanych do informacji publicznej przez Adama Niedzielskiego minionej doby odnotowano 8 tysięcy 994 zakażenia wirusem COVID-19. To o 26 proc. mniej niż tydzień temu.

Szef MZ zapewnił także, że decyzja o zniesieniu obowiązku zasłaniania ust i nosa jest poparta ekspertyzami. Zaznaczył, że społeczeństwo w Polsce jest już odporne na obecność koronawirusa, dlatego rząd może pozwolić sobie na systematyczne łagodzenie obostrzeń. Adam Niedzielski dodał, że podczas podejmowania decyzji, eksperci kierowali się także doświadczeniami innych krajów.

"Podejmując decyzje co do dalszych restrykcji opieraliśmy się na analizie perspektyw, które są przed nami. To system naczyń połączonych. To, co dzieje się w innych krajach może mieć odzwierciedlenie w Polsce. Prognozy, którymi dysponujemy są pozytywne. Przewidujemy, że do końca kwietnia będziemy mieli redukcję zakażeń i hospitalizacji" - oświadczył Adam Niedzielski.

Zdjęcie „Podjąłem decyzję, by od 28 marca wprowadzić dwa rozwiązania. Pierwsze to zniesienie obowiązku noszenia maseczek” – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski / 123RF/PICSEL



***

Zobacz również:

Adam Niedzielski: Od 28 marca zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust

Maseczki: Nosić czy nie nosić?