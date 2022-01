Ostatni miesiąc obchodzenia zakazu handlu. Definitywny koniec zakupów w dni niehandlowe?

W Polsce od 2018 roku obowiązuje zakaz handlu w niektóre niedziele, od 2020 roku zakaz ten obejmuje prawie wszystkie niedziele. Jednak pewna luka prawna umożliwiała wielu sklepom czynną działalność również w dni niehandlowe. Wszystko za sprawą przepisu o placówkach pocztowych, który umożliwiał sklepom po podpisaniu umowy z firmą kurierską normalną działalność handlową. Ta luka w przepisach cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Prócz znanych sieci spożywczych korzystały z niej także sklepy budowlane, sklepy z akcesoriami dla dzieci oraz księgarnie.

Nowelizacja skutecznie zakończy handel w niedzielę?

Z racji zakazu handlu, zainteresowanie ze skorzystania z rozwiązania umożliwiającego sprzedaż w niedzielę poprzez zarejestrowanie miejsca jako placówki pocztowej znacznie się zwiększyło. "O ile w latach wcześniejszych taki status, poprzez wpis do rejestru klasyfikacji działalności PKD, uzyskiwało maksymalnie 100-300 punktów rocznie, to już w 2020 r. było ich niemal 2 tys., a do końca sierpnia 2021 r. zrobiło to ponad 6,2 tys" - podaje rp.pl.

Od 2022 r. uszczelniona zostaje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Nowelizacja wprowadza limit w korzystaniu ze statusu placówek pocztowych - w niedziele niehandlowe będą mogły być otwarte jedynie te punkty, które wykażą, że z działalności pocztowej mają miesięczne przychody ze sprzedaży detalicznej na poziomie co najmniej 40 proc. Przepis ten wejdzie w życie od lutego 2022 roku. To oznacza, że tylko do końca stycznia będziemy mogli zrobić zakupy w sklepach, które skorzystały z tej luki w przepisach.



Czy jednak to uszczelnienie na dobre powstrzyma sklepy od handlu w dni niehandlowe? - Bez złudzeń, zwłaszcza sieci sklepów spożywczych będą szukały nowych możliwości, by również znowelizowaną ustawę o handlu w niedzielę jakoś obejść. Przekonamy się o tym niedługo - powiedziała w rozmowie z rp.pl Agnieszka Górnicka, prezes agencji badawczej Inquiry.

Niedziele handlowe w 2022 roku

Warto również przypomnieć, w które niedziele w 2022 roku bez problemu zrobimy zakupy. Oto lista niedziel handlowych w 2022 roku:



30 stycznia 2022 r.,

10 kwietnia 2022 r.

24 kwietnia 2022 r.,

26 czerwca 2022 r.,

28 sierpnia 2022 r.,

11 grudnia 2022 r.,

18 grudnia 2022 r.



