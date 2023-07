Spis treści: 01 Jak oszczędzać na wakacjach? Katarzyna Bosacka radzi

02 Pożegnaj wodę w butelkach. Niewiarygodne, ile zaoszczędzisz

03 "Robię to od lat". Trik Katarzyny Bosackiej pomoże w trakcie wakacji

Jak oszczędzać na wakacjach? Katarzyna Bosacka radzi

Katarzyna Bosacka, znana między innymi z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję", od lat doradza Polakom w świadomym robieniu zakupów i wybieraniu produktów najwyższej jakości. Przy okazji raz za razem apeluje do rodaków o czytanie składów produktów, obalając przy tym mity dotyczące żywności.

Dziennikarka chętnie zdradza również proste triki, dzięki którym można nieco zaoszczędzić. A te przydadzą się zwłaszcza w wakacje, kiedy domowy budżet może zostać szczególnie mocno nadszarpnięty. Jak się okazuje, wystarczy skupić się na najprostszych produktach.

Reklama

Zobacz również: Katarzyna Bosacka radzi, jaką wybrać kiełbasę na grilla. Mówi o substancjach rakotwórczych

Pożegnaj wodę w butelkach. Niewiarygodne, ile zaoszczędzisz

"Ile możemy zaoszczędzić jeżeli przez tydzień wakacji nie będziemy kupować wody w plastikowych butelkach, tylko zabierzemy ze sobą butelkę wielorazową do której wlejemy kranówkę?" - zastanawia się Katarzyna Bosacka. Jak się okazuje, niemało.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka od lat doradza Polakom w świadomym robieniu zakupów / Jerzy Dudek/Dzien Dobry TVN/East News / East News

Specjalistka od zdrowego żywienia radzi, aby w podróży, zamiast na wodę butelkowaną, stawiać na filtrowaną wodę z kranu. "Jak oszczędzić trochę w czasie wakacje? No zamiast wody butelkowanej, która w miejscowościach turystycznych na pewno będzie kosztowała drogo, ale ja założę, że taka butelka kosztuje 3 zł. Jeśli pijemy przez czas siedmiodniowego urlopu jedną butelkę takiej wody dziennie, no to będzie nas to kosztowało 21 zł" - wylicza dziennikarka na swoim instagramowym profilu.

Zobacz również: Za granicą warzywo jest warte majątek. W Polsce traktują je jak chwast

Radzi, aby zabrać ze sobą wodę z kranu, oszczędzając w ten sposób sporo pieniędzy. "Wystarczy, że weźmiemy butelkę wielokrotnego użytku i zabierzemy ze sobą wodę z kwatery - oczywiście musimy zapytać czy właścicieli kwatery, czy tzw. tubylców czy woda w danym regionie jest dobra - zwykle jest bardzo dobrej jakości. I za tę wodę nie zapłacimy nic, czyli tygodniowo zostanie nam 21 zł co najmniej na jedną osobę w kieszeni. A jeśli rodzina jest powiedzmy czteroosobowa no to liczcie - to jest 84 zł" - tłumaczy ekspertka.

Instagram Rolka Rozwiń

"Robię to od lat". Trik Katarzyny Bosackiej pomoże w trakcie wakacji

Oszczędności proponowane przez Katarzynę Bosacką mocno spodobały się internautom. Wielu przyznaje jednak, że podobny trik stosuje już od dawna. "Ja od lat piję wodę z kranu. Jest świetna", "A my na urlop jeździmy z dzbankiem filtrującym i bidonami - każdy ma swój. Dzbanek robi robotę o ile jedziesz na urlop autem" - czytamy w komentarzach.

Pamiętajmy jednak, aby, wprowadzając rady dziennikarki do swojego życia, dokładnie sprawdzić czy w danym regionie lub miejscowości woda z kranu nadaje się do picia. Pomoże to zaoszczędzić późniejszych, ewentualnych problemów zdrowotnych i związanych z tym nerwów oraz nieprzyjemności.

Zobacz również: Ruszyli z wiadrami do lasów. Wystarczy chwila, by uzbierać cały pojemnik