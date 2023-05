Oszuści rozsyłają fałszywe e-recepty

Życie i styl 56-latka mogła stracić oszczędności życia. Odebrała jeden list... O różnego rodzaju oszustwach słyszymy od lat. Przestępcy cały czas wymyślają nowe sposoby, by mieć jak największą pewność, że ich potencjalne ofiary nie wyczują podstępu. W czasach tak dużego postępu technologicznego jesteśmy narażeni na cyberprzestępstwa niemal z każdej strony, zwłaszcza że obecnie nie trzeba wychodzić z domu, by załatwić wiele spraw. Wystarczy kliknąć odpowiedni link i gotowe. To nie umknęło uwadze przestępców, którzy od pewnego czasu wykorzystują to, rozsyłając różnego rodzaju SMS-y i e-maile.

Ostatnio głośno było m.in. o wiadomościach dotyczących niezapłaconej paczki oraz o nieuregulowaniu należności za prąd. W każdym z tych przypadków podany jest fałszywy link, dzięki któremu rzekomo można zrobić przelew. Na podobnych zasadach opiera się kolejny sposób oszustów. Tym razem w celu zdobycia łatwych pieniędzy rozsyłają link dotyczący fałszywej e-recepty. Kliknięcie w niego może się wiązać z kradzieżą danych, a co za tym idzie także wszelkich haseł, a nawet wyczyszczeniem konta bankowego do zera.

Zdjęcie W czasach tak dużego postępu technologicznego jesteśmy narażeni na cyberprzestępstwa z każdej strony / 123RF/PICSEL

Jak się uchronić przed oszustwem na e-receptę?

Warto podkreślić, że każda otrzymana wiadomość z prośbą o kliknięcie w link powinna wzbudzać pewne wątpliwości. Poza tym trzeba mieć na uwadze, jak powinna wyglądać prawdziwa e-recepta. Po pierwsze można ją uzyskać w gabinecie lekarskim w formie wydruku, ale jeśli pacjent woli dostać ją w formie elektronicznej, to otrzymuje SMS-a z czterocyfrowym kodem, który należy podać w aptece wraz z numerem PESEL. Inną formą jest e-mail z plikiem PDF lub powiadomienie bądź kod w aplikacji mojeIKP.

O próbie wyłudzenia danych i pieniędzy może świadczyć również fakt, że wiadomość zawierająca link przychodzi mimo braku wcześniejszej wizyty u lekarza lub zamówienia recepty. Otrzymując więc e-maila lub SMS-a z linkiem do e-recepty, można być pewnym, że to próba oszustwa.

