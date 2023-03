Oto co wydarzy się 3. marca. Anielskie przesłanie na najbardziej wyjątkowy dzień roku

Spis treści: 01 Znaczenie liczby 1 w numerologii. Początek i źródło

Według zasad numerologii marzec to pierwszy miesiąc uniwersalny w 2023 roku, który ma przypisaną wobec tego liczbę 1. Jedyna oznacza niezależność i siłę, a wielu uznaję ją za symbol początku. Jedyna jest więc źródłem, a to nie bez znaczenia w marcu 2023 roku.

Marzec ma być otwartymi drzwiami, które dadzą początek czemuś nowemu, świeżemu, ekscytującemu i... silnemu, jak na lidera wszystkich miesięcy przystało.

Ta otwierająca się brama będzie okazją do poukładania wszystkiego w życiu. Jedynka lubi porządek i segregację. To doskonały czas, by uporządkować coś, co wprowadzało w naszą codzienność chaos.

Liczba 1 to też kreatywność i chęć do działania. Marzec da nam narzędzia, by stworzyć coś nowego. To doskonały czas w pracy i w realizacji marzeń oraz celów.

Zdjęcie Numerologia będzie miała znaczenie w marcu 2023 roku / 123RF/PICSEL

O ile marzec w 2023 roku to według numerologii doskonały czas do tworzenia, zmian i otwierania nowych etapów, tak możemy poczuć się samotni.

Warto ten czas potraktować, jak okres tylko dla nas i skupić się na samorozwoju. Przez moment twórczy możemy nie mieć tyle czasu, ile byśmy chcieli na pielęgnowanie kontaktów z naszymi bliskimi.

To jednak nie powód do zmartwień i smutku, bo marzec dzięki tej chwilowej separacji może przynieść nam wiele korzyści.

Zdjęcie Wibracja 333 to liczba anielska, która daje znać do rozpoczęcia czegoś nowego w dobrej energii / 123RF/PICSEL

3.03.2023 to zdecydowanie wyjątkowa data tego roku. Wszystko przez trzy trójki w niej występujące. Wibracja 333 jest anielskim numerem, który przynosi wiele dobrodziejstw.

333 rezonuje z wibracjami i energią numerologicznej trójki, a więc cechy właściwe dla niej będą pomnożone tego dnia trzykrotnie. Co przyniesie nam więc dzień 3 marca 2023 roku?

Możemy spodziewać się wówczas inspiracji, kreatywności, wolności, pewności siebie, żywiołowości, czy spontaniczności. Szczęście będzie nam sprzyjało!

3 marca będzie działać doskonale prawo przyciągania, więc nic nie stoi na przeszkodzie manifestowania upragnionej rzeczywistości.