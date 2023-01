Spis treści: 01 Imię Kalina - pochodzenie

02 Imię Kalina - numerologia, znaczenie, cechy charakteru

03 Imię Kalina - zdrobnienia

04 Kalina - imieniny

05 Czy imię Kalina jest święte? Patronka imienia Kalina

06 Imię Kalina - popularność

07 Znane osoby o imieniu Kalina

Imię Kalina - pochodzenie

Kalina to imię pochodzenia polskiego. Tak samo nazywa się krzew z charakterystycznymi, drobnymi, czerwonymi owocami - i od niego właśnie się wywodzi. Niektórzy przypisują mu także pochodzenie greckie - od słowa "kallimos" co oznacza "piękny". Imię Kalina w Polsce jest używane już od XV wieku.

Imię Kalina - numerologia, znaczenie, cechy charakteru

Imię Kalina to numerologiczna trójka. Opisuje osobę obdarzoną wieloma talentami, bardzo kreatywną, z dużymi podkładami wyobraźni. Ponadto posiada szerokie horyzonty myślowe. Numerologiczna trójka przypisywana jest również ludziom niezwykle przyjacielskim, oddanym, z poczuciem humoru i pozytywną energią. Kalina lubi dużo mówić, ale jest też świetną słuchaczką.

Imię Kalina - zdrobnienia

Kalina to dźwięczne imię, które można zdrabniać na wiele różnych sposobów. Najbardziej popularne to: Kalinka, Kalineczka, Kalincia, Kalinusia, Kalisia, Lineczka, Linuśka, Linka, Linusia.

Zdjęcie Imię Kalina w Polsce jest dość rzadkie, jednak ostatnimi czasy zyskuje na popularnośći / 123RF/PICSEL

Kalina - imieniny

Kalina obchodzi imieniny tylko raz w roku - 11 lipca. Tego dnia Kościół katolicki wspomina świętego Benedykta z Nursji, świętą Marię Różę Molas, świętą Olgę Kijowską oraz świętego papieża Piusa I.

Czy imię Kalina jest święte? Patronka imienia Kalina

Zdjęcie Czy imię Kalina jest święte? / 123RF/PICSEL

Nie było dotąd świętej o imieniu Kalina, jednak jako patronkę osób noszących to imię przypisuje się świętą Akwilinę z Byblos, urodzoną w III wieku n.e. Żyła ona w trudnych dla chrześcijan czasach, kiedy to wiary tej nie uznawano. Rodzina Akwiliny była bardzo wierząca i pobożna, a ona sama już jako nastolatka często opowiadała innym o Bogu. Za stosowanie zakazanych praktyk srogo ją ukarano - została dotkliwie pobita i z ciężkimi obrażeniami została wyrzucona poza mury miasta. Do Akwiliny przyszedł wtedy anioł, który uleczył jej rozległe rany.

Imię Kalina - popularność

Imię Kalina w ciągu ostatnich lat coraz bardziej zyskuje na popularności. Z oficjalnych danych ze stycznia 2022 r. wiemy, że imię to nosi w Polsce obecnie 13433 kobiet. W pierwszej połowie ubiegłego roku otrzymało je 254, a w roku 2021 zostało nadane 626 razy.

Znane osoby o imieniu Kalina

W Polsce znane kobiety o imieniu Kalina są w większości związane z działalnością artystyczną. Należą do nich:

Kalina Jędrusik - aktorka, piosenkarka, artystka kabaretowa

- aktorka, piosenkarka, artystka kabaretowa Kalina Hlimi-Pawlukiewicz - kompozytorka, piosenkarka, aktorka,

- kompozytorka, piosenkarka, aktorka, Kalina Błażejowska - pisarka, dziennikarka

- pisarka, dziennikarka Kalina Janusiak - aktorka

- aktorka Kalina Wojciechowska - tłumaczka, teolog, ewangelicka biblistka

