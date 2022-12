Oto kiedy można kupić opłatki w hipermarkecie. Kapłani zalecają jedną rzecz

Łamanie się opłatkiem jest dla wielu chrześcijan kluczowym wydarzeniem podczas wieczerzy wigilijnej. Ten stary zwyczaj kultywuje się w polskich domach od setek lat. Podobnie jak na Litwie, Ukrainie, Słowacji i w Czechach.

Dawniej opłatki wypiekano przede wszystkim w klasztorach oraz kościołach, wykorzystując do tego specjalne metalowe formy, do których następnie wlewano ciasto. Dziś produkt ten bez problemu zdobędziemy również w sklepie.

Czy jednak taki opłatek jest najlepszym wyborem? Zdania są podzielone, dlatego wyjaśniamy, jaki opłatek kupić , jeśli mamy do wyboru różne opcje.

Jaki opłatek kupić na Wigilię. Polacy popełniają popularny błąd

Opłatek wigilijny przed Bożym Narodzeniem sprzedawany jest pod kościołami, klasztorami i w sklepach z dewocjonaliami. Znajdziemy go jednak również w kioskach i hipermarketach. Zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych, gdzie cena opłatków najprawdopodobniej będzie niższa.

Jeżeli nie jesteśmy osobami wierzącymi, świecki opłatek zakupiony w sklepie będzie dla nas wystarczający. Kapłani zalecają jednak, aby katolicy wybierali wyłącznie p oświęcone opłatki ze sprawdzonego źródła

zakupiony w sklepie będzie dla nas wystarczający. Kapłani zalecają jednak, aby katolicy wybierali wyłącznie p Tym bardziej że dzielenie się opłatkiem w kościele katolickim uznaje się za symbol radości z narodzin Zbawiciela i zapowiedź wejścia w głębię Tajemnicy Eucharystycznej

Czy można zrobić opłatek wigilijny samemu?

Opłatek wigilijny nie musi jednak zostać zakupiony ani w sklepie, ani w kościele. Równie dobrze można wypiec go w domu, a później poprosić księdza o jego poświęcenie. Opcją dla zapominalskich jest natomiast samodzielne skropienie go wodą święconą po odmówieniu krótkiej modlitwy.

Opłatek (z łac. oblatum - "dar ofiarny") jest cienkim, płatkiem chlebowym wypiekanym z białej mąki i wody bez dodatku drożdży. Polska tradycja nakazuje, aby był on biały, choć trzeba zaznaczyć, że wypieka się również opłatki kolorowe przeznaczone dla zwierząt gospodarskich.

Czy można dzielić się opłatkiem ze zwierzęciem?

Weterynarze nie widzą nic złego w dzieleniu się opłatkiem ze zwierzęciem pod warunkiem, że nie cierpi ono na alergie pokarmowe. Odrobina ciasta nigdy nie powinna zaszkodzić zdrowemu psu i kotu, który przecież jest pełnoprawnym członkiem rodziny. W trosce o zdrowie pupila nie przesadzajmy jednak z ilością opłatka podawanego pupilom.

Kiedy dzielić się opłatkiem tak, aby miało to sens?

Łamanie się opłatkiem oddaje chęć przebywania razem w święta Bożego Narodzenia. Tradycja ta nawiązuje również do fragmentu modlitwy "Ojcze Nasz" i zawartej w niej prośby, aby żadnemu z domowników nie zabrakło chleba. Ma więc wymiar duchowy i doczesny.

Zasady savoir-vivre'u nakazują, aby łamanie się opłatkiem odbywało się na początku wieczerzy wigilijnej. Inicjatorem powinien być tutaj gospodarz domu, który zgodnie z tradycją zaczyna dzielić się opłatkiem, łamiąc się nim z gospodynią. Później należy złożyć życzenia seniorom, a dopiero na końcu młodzieży i dzieciom.

Jak zrobić domowy opłatek wigilijny? Prosty przepis

Wbrew pozorom, domowy opłatek wigilijny przygotowuje się bardzo łatwo. Aby zrobić je samodzielnie, potrzebna jest jedynie gofrownica, patelnia teflonowa lub naleśnikarnia.

Składniki 100 ml wody przegotowanej

120 g mąki pszennej

1 łyżka oleju

Przygotowanie:

Do naczynia wsypujemy przesianą mąkę, wodę w temperaturze pokojowej, a także olej,

Składniki dokładnie mieszamy mikserem do czasu, aż uzyskają konsystencję śmietany,

Sprawdzamy, czy ciasto na opłatek na pewno nie posiada grudek.

Rozgrzewamy patelnię i wylewamy na nią ciasto w niewielkiej ilości

Po około minucie zdejmujemy opłatek drewnianą łopatką i odstawiamy go w suche miejsce

Domowy opłatek osiągnie śnieżnobiały kolor po około trzech tygodniach. Oczywiście nie musimy tyle czekać, jeśli nie zależy nam na tradycyjnym zabarwieniu.

Co zrobić z opłatkiem, który zostanie po Wigilii?

Jeśli chodzi o to, co zrobić z pozostałym opłatkiem po Wigilii, to nie ma co do tego konkretnych wytycznych. Produkt ten można zutylizować lub spożyć przy innej okazji. Termin przydatności opłatka do spożycia jest stosunkowo długo. Standardowo wynosi minimum pół roku.

Zdjęcie Co zrobić z opłatkiem pozostałym po wigilii? / 123RF/PICSEL

