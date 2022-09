Kibice żużla nie wyobrażają sobie meczów bez podprowadzających. Kobiety wskazują zawodnikom pola startowe, nierzadko prezentując przy tym również układy taneczne. Aby docenić urodę dziewcząt PGE Ekstraliga zorganizowała konkurs pod nazwą Miss Startu 2022. Właśnie poznaliśmy wyniki 8. edycji zabawy.

Miss Startu PGE Ekstraligi 2022. Walka była zacięta

Do walki o tytuł Miss Startu PGE Ekstraligi 2022 stanęły 33 kandydatki z ośmiu klubów. Swoje głosy oddawać można było do 28 sierpnia. Wkrótce wyłoniono zwyciężczynię. Została nią 28-letnia Roksana Mazur, która jest podprowadzającą Fogo Unii Leszno.

Żużel skradł moje serce. Emocje, które przeżywam wraz z zawodnikami i kibicami podczas meczu są bezcenne tłumaczyła w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Roksana Mazur uzyskała 16,42 proc. głosów kibiców. Drugie miejsce zajęła reprezentantka Motoru Lublin Marlena Rokicka, która uzyskała 15,07 proc. głosów. Podium uzupełniła Agnieszka Niewiadomska z ZOOleszcz GKM Grudziądz, która zgromadziła na swoim koncie 14,06 proc. głosów.

Oto najpiękniejsza podprowadzająca w Polsce. Kim jest Roksana Mazur?

Jak przyznaje zwyciężczyni tegorocznego plebiscytu, jej prawdziwą pasją jest taniec.

Tańczę od 6 roku życia. Początkowo w zespole tańca nowoczesnego w moim rodzinnym mieście Opolu, gdzie zdobywałam wraz z zespołem duże osiągnięcia taneczne w Polsce tłumaczyła Roksana Mazur.

"Po przyjeździe na studia do Wrocławia zaczęłam swoją przygodę z zespołem tańca ludowego na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a aktualnie od paru lat tańczę na wydarzeniach sportowych w zespole cheerleaders we Wrocławiu" - dodała w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

28-latka na co dzień pracuje w biurze, a dodatkowo jako fotomodelka bierze udział w sesjach zdjęciowych.

