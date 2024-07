Ekskluzywny, dwupoziomowym penthouse o powierzchni 435 m kw., usytuowanym na szóstym i siódmym piętrze budynku w centrum Gdańska . Co ciekawe - oferty sprzedaży mieszkania nigdzie nie publikowano i dostępna była jedynie w nieoficjalnej sprzedaży. Pierwsza prezentacja dla potencjalnego nabywcy odbyła się w październiku 2023 r., a sama finalizacja transakcji trwała cztery miesiące - wynika z raportu.

Nowy właściciel nieruchomości ma również dostęp do usytuowanego na trzecim piętrze apartamentu gościnnego , który może pełnić rolę przestrzeni dla gości lub personelu.

Co posiada najdroższe mieszkanie w Polsce?

Do apartamentu na szóstym i siódmym piętrze przynależy prywatna winda, którą bezpośrednio można dostać się do wspomnianego apartamentu gościnnego zlokalizowanego na trzecim piętrze. Osoba, która zapłaciła 24,8 mln zł za mieszkanie, może korzystać również z prywatnego garażu, w którym ma do dyspozycji siedem miejsc parkingowych.