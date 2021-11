Kaloryczność orzechów

Orzechy nie są produktem niskokalorycznym, co nie oznacza, że powinniśmy je pochopnie eliminować z diety. Garść orzechów będzie zawsze lepszym wyborem niż słodycze czy słone przekąski. Bakalie mają wiele cennych wartości odżywczych. Obfitują też w błonnik. Ważne, by pilnować umiaru w ich spożywaniu. Zjadane w dużych ilościach mogą przyczynić się do przyrostu masy ciała.

Poszczególne rodzaje orzechów różnią się nieznacznie kalorycznością. Żeby nie bawić się w aptekarską dokładność - warto zapamiętać, że 100 gramów orzechów daje około 550-600 kcal. To porządna dawka energii, dlatego najlepiej jeść je codziennie, ale w małych porcjach.

Orzechy w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych

Orzechy obfitują w najzdrowszy rodzaj tłuszczów - kwasy omega-3, które stymulują metabolizm tłuszczów, pomagają regulować poziom cholesterolu we krwi i działają przeciwzakrzepowo. Zawierają l-argininę - aminokwas, który dba o szczelność i drożność naczyń krwionośnych, a tym samym chroni przed rozwojem choroby wieńcowej i nadciśnienia. (N. Balcer-Dymel, K. Korzeniowska, A. Jabłecka, L-arginina w chorobach układu sercowo-naczyniowego, 2012).

Orzechy są polecane jako profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych.

Zdjęcie Gdy sięgamy po orzechy, wybierajmy te nieprzetworzone / 123RF/PICSEL

Orzechy źródłem cennych witamin

Znajdziemy w nich witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, z naciskiem na okrzykniętą strażniczką młodości - witaminę E, która ma działanie przeciwutleniające. Pomaga neutralizować toksyczne działanie wolnych rodników i chroni komórki przed przedwczesnym starzeniem.

Orzechy to skarbnica ważnych dla dobrej pracy systemu nerwowego witamin z grupy B. Znajdziemy w nich duże dawki kwasu foliowego który wspiera serce, procesy metaboliczne i bierze udział w produkcji krwinek czerwonych. Chroni przed anemią. Jest ważny w diecie kobiet ciężarnych i dzieci - szczególnie na etapie intensywnego wzrostu.

Orzechy dobrą metodą na mały głód

Z orzechów pozyskamy szereg składników mineralnych, na czele z ważnym dla serca potasem, cennym dla krwi żelazem i poprawiającym odporność cynkiem. Obfitują też w białko, dlatego są stałym elementem diety bezmięsnej. Orzechy są źródłem kluczowego dla dobrej pracy jelit błonnika. Kilka sztuk warto mieć pod ręką na wypadek nagłego ataku głodu. Wypełniając żołądek błonnikiem, pozwolą dotrwać do głównego posiłku.

Orzechy: spróbuj wszystkich

Poszczególne orzechy różnią się nieznacznie zawartością składników. Najwięcej zyskamy włączyć do diety wszystkie, ale w małych ilościach. Urozmaicona dieta zawsze jest korzystniejsza dla zdrowia niż ta, w której króluje monotonia.

Zdjęcie Migdały zawsze warto mieć przy sobie, gdy narzekasz na niestrawność / 123RF/PICSEL

Migdał: "król orzechów", który nie jest orzechem!

Migdały są owocami migdałowca i, zgodnie z nomenklaturą, nie są orzechami. Zwyczajowo są do nich (błędnie!) zaliczane. Nadano im nawet miano "orzechowych królów".

Zasługują na wyróżnienie również z innego powodu. Po migdały warto sięgnąć przy kłopotach z przewodem pokarmowym. 2-3 sztuki, zjedzone powoli, zobojętnią kwasy żołądkowe i pomogą pozbyć się mdłości. Są skuteczne również przy porannych mdłościach, z którymi borykają się kobiety ciężarne.

