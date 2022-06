Runo jest najniższą warstwą lasu, którą tworzą mchy, grzyby, porosty, niewielkie zielne rośliny i paprocie. Co ciekawe, można tu również spotkać... "polskie palmy". Ich zdjęcie zamieściły na Facebooku Lasy Państwowe. Widok tych niewielkich roślin od razu przywodzi na myśl wakacje w ciepłych krajach.

Zobacz również: Zdrowotne właściwości bursztynu. Na co pomaga "bałtyckie złoto"?

Tropikalna dżungla w polskim lesie

- Najniższa warstwa runa leśnego jest jak prawdziwa dżungla - i to dosłownie, ma nawet własne... palmy! - informują leśnicy z Lasów Państwowych.

Reklama

Czym jest wspomniana palma? Chodzi o gametofit żeński wątrobowca porostnicy wielkokształtnej. Jak widać, nawet i na dnie lasu możemy się natknąć na element tropikalnego krajobrazu.

- Na wakacje pod palmą w tym przypadku mogą co prawda liczyć jedynie najmniejsze bezkręgowce, bo struktura ma tylko ok. 1cm... No i zamiast kokosów wiszących pod liśćmi znajdziemy tam jedynie rodnie z komórkami jajowymi. Pamiętajcie jednak, że warto niekiedy pochylić się i wytężając wzrok spojrzeć na las nieco pod innym kątem - zwracają uwagę leśnicy.

Zobacz również: Podlej drożdżami, a efekty cię zaskoczą! Trik nie tylko na storczyki

"Polska palma"

Porostnica wielkokształtna to gatunek wątrobowca z rodziny porostnicowatych. Gametofity męskie różnią się od żeńskich. Męskie są osadzone na trzonku i mają kształt ośmiopłatowej tarczki. Natomiast gametofity żeńskie znajdują się na trzonku i mają kształt parasola z palcowatymi wypustkami. To właśnie one swoim wyglądem przypominają palmy.

***

Zobacz również:

Jak pobudzić hortensje do kwitnienia?

Wzmacnia antykleszczową barierę. Posadź ją koniecznie na balkonie