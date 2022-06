- Turyści najczęściej tłumaczą się niewiedzą, ale to nie chroni ich przed poniesieniem konsekwencji prawnych. Zazwyczaj takie osoby pokazują nam paragony, lub coś, co ten paragon ma imitować, twierdząc, że przecież daną rzecz kupili legalnie. Dlatego staramy się prowadzić kampanie informacyjne, mające na celu poszerzanie wiedzy na temat tego, czego nie można wywozić z różnych krajów świata i przywozić do Polski

mówi w rozmowie z Interią Justyna Pasieczyńska - rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.