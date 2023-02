Spis treści: 01 Kim był papież Leon XIII? Słynął z nowoczesnego podejścia

02 Ekstaza, szatan i Jezus. Co usłyszał i zobaczył Leon XIII?

03 Leon XIII zwrócił się z prośbą do Archanioła Michała

Kim był papież Leon XIII? Słynął z nowoczesnego podejścia

Papież Leon XIII zasiadł na piotrowym tronie w 1878 roku. Urodził się w zubożałej, włoskiej rodzinie i dzięki temu mógł kształcić się w szkole jezuickiej, a następnie w Kolegium Rzymskim i Kościelnej Akademii Szlacheckiej.

Eugenia Władysława Fronczak: Co przekazała jej Matka Boska?

Teresa Neumann – niemiecka mistyczka i stygmatyczka. W swoich wizjach widziała losy Polski

Objawienia z Trevignano Romano. To tam Matka Boska ostrzegła wiernych!

Tak Maryja objawiła się mieszkańcom małej wsi. Oszołomieni ludzie odmawiali różaniec Uzyskał doktorat z teologii, po czym w 1837 roku przyjął święcenia kapłańskie. Potem droga do roli papieża była już prosta, ale nie taka oczywista.

Podczas konklawe był kandydatem umiarkowanej frakcji i został wybrany 20 lutego 1878 roku dopiero w trzecim głosowaniu.

Podczas swojej kadencji uchodził za nowoczesnego papieża, który pragnął wpuścić nieco świeżości w watykańskie progi. Chociażby 18 sierpnia 1883 otworzył Tajne Archiwa Watykanu, umożliwiając dostęp do nich wszystkim naukowcom, niezależnie od ich wyznania. To wywołało wielkie wzbudzenie wśród kleru.

Reklama

Zobacz też: Papież Franciszek na temat dymisji: Posługa jest dożywotnia

1 listopada 1885 wydał encyklikę "Immortale Dei", w której to wyznaczył zakres władzy duchowej i świeckiej.

Jednak to nie wszystko, czym Leon XIII zasłynął. Okazuje się, że ten papież doświadczył ekstazy podczas jednej z modlitw i… ujrzał wówczas Jezusa oraz szatana.

Ekstaza, szatan i Jezus. Co usłyszał i zobaczył Leon XIII?

Zdjęcie Jezus miał rozmawiać z szatanem o losie kościoła w wizji papieża / 123RF/PICSEL

13 października 1884 roku papież po odprawieniu mszy udał się jeszcze na prywatną modlitwę do swojej kaplicy. Tam wpadł w swego rodzaju trans, ekstazę i wówczas przy tabernakulum ujrzał Jezusa i… szatana.

Te dwie postacie prowadziły ze sobą według papieża rozmowę, a raczej toczyły kłótnię o losy świata. Szatan miał pełnym złości głosem zapewniać Chrystusa, że gdyby tylko chciał, zniszczyłby Kościół.

Zobacz także: Ksiądz porównał wolontariuszy WOŚP do nazistów. Otrzymał karę od biskupa

Jezus wprost go zachęcał, by ten… spróbował. „Ale do tego potrzeba mi więcej czasu i władzy” – miał tłumaczyć diabeł. Po pytaniu Jezusa, ile tego czasu mu potrzeba, szatan odrzekł, że od 75 do 100 lat.

„Będziesz miał i czas i władzę. Które stulecie wybierasz?” – rzekł zdaniem papieża Chrystus.

Szatan wyznaczył wówczas XX w. Te słowa przeraziły Leona XIII, który wybudził się z ekstazy i w przerażeniu ułożył modlitwę, którą chciał błagać Boga o ocalenie ludzi.

Leon XIII zwrócił się z prośbą do Archanioła Michała

Zdjęcie Leon XIII uznawany był za nowoczesnego papieża, który wiele zmienił w Kościele katolickim / Bridgeman Images/East News / East News

Modlitwę, którą napisał papież kierował do Archanioła Michała:

„Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen” – brzmiała treść modlitwy.

Głowa Kościoła katolickiego nakazała odmawiać tę modlitwę reszcie duchowieństwa podczas mszy świętej.

Zobacz też: Papież: Homoseksualizm nie jest przestępstwem. Dyskryminacja jest grzechem

Co ciekawe, modlitwa jest w użyciu do dziś i często można usłyszeć ją podczas mszy świętej. Do odmawiania tej modlitwy przez wiernych nawoływał także Jan Paweł II.

Czy faktycznie słowa modlitwy są dziś tarczą ochronną kościoła przed szatanem i wszelkim złem?