Znaleźliśmy paragon z restauracji sprzed dwóch lat i postanowiliśmy udać się do tego samego lokalu na taki sam obiad tylko dwa lata później. Ciekawi byliśmy jak zmieniły się ceny. Zamówiliśmy dokładnie to samo, co kiedyś: rosół, pomidorową i dwa schabowe. Kiedyś zapłaciliśmy za taki obiad 69 zł, a dziś? Wiedzieliśmy, że musi być drożej, bo wciąż słyszymy o wzroście cen, ale jak dostaliśmy rachunek, to opadły nam szczęki. Okazało się, że w ciągu dwóch lat cena wzrosła o 40% i wyniosła 97 zł.