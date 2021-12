Oszczędzanie na tańszych zamiennikach? Bardzo często jest to dobre rozwiązanie, które warto stosować, by bez większego wysiłku odciążyć domowy budżet - chociażby produkty spożywcze z takim samym lub nawet lepszym składem są dostępne w niższej cenie. W przypadku wielu rzeczy cena nie jest wyznacznikiem jakości.

Okazuje się jednak, że w przypadku niektórych produktów i usług oszczędzanie wcale nie musi być korzystne. Na czym nie warto oszczędzać? Co najczęściej wskazują internauci?

Okulary

Okulary, a zwłaszcza szkła, zdecydowanie nie powinny być przedmiotem oszczędności. Możemy oczywiście wybierać wśród oprawek i nie decydować się na luksusowe i markowych wersje - te najdroższe mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych! Nie zmienia to jednak faktu, że okulary powinny być zdrowe dla oczu, lekkie, wygodne - będziemy je nosić przez kilka lat, codziennie. Nie warto automatycznie wybierać najtańszych.

Zdjęcie Nie warto oszczędzać m.in. na bieliźnie. Dobrze dobrany biustonosz czy figi wpływa nie tylko na samopoczucie, ale też zdrowie / Fot. Wojtek Laski / East News

Biustonosze

Wiele pań podkreśla, że oszczędzanie na bieliźnie, a zwłaszcza na biustonoszach, nie ma większego sensu. Źle dopasowane, tanie staniki mogą sprawić, że wygląd naszego biustu nie będzie nas cieszył. Co więcej - tanie biustonosze o wiele szybciej się zużywają i wyciągają - musimy kupować je więc częściej niż droższy egzemplarz, który będzie miał dobrą jakość przez dłuższy czas. Poza tym, chodzi również o nasz komfort i wygodę na co dzień:

"Jako kobieta o dość pokaźnym biuście, staram się kupować naprawdę dobre i wygodne staniki. Różnica jest warta każdego grosza"

- komentuje to jedna z internautek.

Garnki i patelnie

Nie trzeba mieć wszystkich garnków czy patelni z najwyższej półki. Zdecydowanie warto zaopatrzyć się jednak w przynajmniej kilka pojedynczych egzemplarzy, jeśli nie możemy sobie pozwolić na cały komplet ze stali nierdzewnej, ceramiczne patelnie z powłoką, która zapobiega przywieraniu dań. Warto polować na nie podczas wyprzedaży czy outletów.

Dlaczego dobrze zwrócić na to uwagę? Tanie teflonowe patelnie szybko się zużywają, co może być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Z kolei garnki kiepskiej jakości będą nierównomiernie rozkładać ciepło w przygotowywanym daniu - ryzykujemy, że potrawy będą wychodzić źle przyrządzone.

Kaski motocyklowe lub rowerowe

Jeśli jeździmy na rowerze lub motocyklu, zdecydowanie powinniśmy zaopatrzyć się w kask - i to jak najlepszej jakości. Wydatek może nas zaboleć, jednak warto traktować go obligatoryjnie - w końcu od tego może zależeć nasze zdrowie lub życie. Konkretne modele zależą od naszych preferencji i potrzeb, bo kask typu "orzeszek" niekoniecznie będzie wskazany dla cyklisty, który jeździ rowerem szosowym, a rowerzysta miejski nie musi kupować sobie kasku MTB.

Ważne jednak, by kask był wykonany z materiałów wysokiej jakości. Najlepiej kupić go specjalistycznym sklepie, gdzie sprzedawcy pomogą nam dobrać jak najlepszy model i odpowiednio go dopasować.

"Nie potrzebujesz najdroższego kasku, ale powinieneś zapłacić tyle, ile potrzeba, aby uzyskać coś z przyzwoitą certyfikacją"

- wskazuje jeden z internautów.

Materac

Materac może wielu z nas wydawać się niepotrzebnym wydatkiem. Czy tak rzeczywiście jest? Sen zabiera nam przecież sporą część doby, a jego jakość jest niezwykle istotna dla naszej kondycji w ciągu dnia i dla zdrowia w ogóle. Warto kupić dobry materac zwłaszcza wtedy, kiedy doskwierają nam problemy z kręgosłupem.

Ubrania na zimę - zwłaszcza kurtki lub płaszcze

Kurtka zimowa lub płaszcz dobrej jakości naprawdę ma znaczenie dla naszego komfortu podczas jesieni i zimy. Produkty z naturalnych materiałów takich jak np. wełna są droższe, jednak grzeją o wiele bardziej niż poliester czy akryl, z którego często zrobione są dodatki takie jak czapki czy rękawiczki. Mimo że wyglądają one na ciepłe, wystarczy założyć je w zimny dzień, żeby przekonać się, że... wcale takie nie są. Będzie to znacznie lepszy wybór i dla nas, i dla środowiska.

Zdjęcie W każdym markecie znajdziemy okulary "do czytania" nawet za kilkanaście złotych. Warto zastanowić się dwa razy, zanim je kupimy. Ryzykujemy przecież zdrowiem naszych oczu / 123RF/PICSEL

Buty

Z butami jest podobnie jak z ubraniami. Ceny markowych butów potrafią przyprawić o zawrót głowy. Decydując się jednak na jedną parę porządnych butów, wykonanych z dbałością o szczegóły, ze skóry lub z innych, lepszych materiałów, będziemy cieszyć się nimi o wiele dłużej niż tańszym, przypadkowym zakupem, który rozwali się po jednym sezonie. Jest to więc o wiele bardziej ekonomiczny - a zarazem ekologiczny - zakup niż gdybyśmy mieli kupować częściej buty gorszej jakości.

Co więcej, dobre buty zapewniają nam po komfort i wygodę - a to ma znaczenie, ponieważ nosimy je na co dzień.

Perfumy

Tańsze perfumy najczęściej są zwyczajnie nieopłacalne. Ich zapach o wiele szybciej się ulatnia, jest mniej trwały przez co zużywamy je szybciej - i musimy kupować następne. Flakonikiem perfum lepszej jakości będziemy cieszyć się o wiele dłużej, a korzystanie z nich będzie przyjemniejsze.

