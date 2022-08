Sezon wesel wciąż trwa. Chociaż ślub naszych bliskich powinien być dla nas czymś radosnym, bywa również problemem - nie tylko ze względu na wysokie koszty prezentu, kreacji czy dojazdu. Dla niektórych kłopotem może być również brak osoby towarzyszącej. Podczas gdy jednym nie przeszkadza pójście na imprezę solo, inni nie wyobrażają sobie takiego scenariusza. I właśnie im z pomocą przychodzą oferty nietypowego "wynajmu".

"Wynajem" osoby towarzyszącej na wesele

W internecie można znaleźć przynajmniej kilka stron, które pozwalają z jednej strony szukać partnera lub partnerki na wesele, a z drugiej ogłaszać się jako osoba towarzysząca "do wynajęcia". Jedni nie obawiają się upublicznić własnych zdjęć, by dodać ofercie wiarygodności, inni natomiast wolą zachować prywatność, wstawiając fotografie bez twarzy lub w ogóle tego nie robiąc.

Jeśli chodzi o oferty osób poszukujących kogoś do towarzystwa, to składają się one z następujących elementów:

data i miejsce wesela

ważne informacje o imprezie, takie jak jej długość, kwestia transportu itp.

dodatkowe dane o autorze ogłoszenia

ewentualne warunki, np. spotkanie zapoznawcze

opcjonalny opis i zdjęcie

Z kolei ogłoszenia osób oferujących swoje towarzystwo przypominają często życiorysy czy listy motywacyjne pisane dla przyszłego pracodawcy. Przeważają wśród nich kobiety, jednak nie brakuje również "ofert" męskich.

Zdjęcie Choć wynajęcie towarzysza na imprezę może wydawać sporym wyzwaniem, okazuje się ani po jednej, ani po drugiej stronie biznesu nie brakuje chętnych / 123RF/PICSEL

Ile kosztuje taka usługa i co się w niej mieści? Ceny zaczynają się od około 800 złotych, a kończą nawet na 2500 złotych. Jest zależna od tego, czy program obejmuje też poprawiny, czy osoba poszukująca towarzystwa zapewnia nocleg lub dojazd itp.

Co można znaleźć w ofertach osób "do wynajęcia"?

wiek, wzrost, czasem wagę osoby towarzyszącej

poziom umiejętności tanecznych

deklarowana ilość spożywanego alkoholu

ewentualne warunki

często dłuższy opis i kilka zdjęć

Partnerzy lub partnerki na studniówkę czy sylwestra

Osobę do towarzystwa można "wynająć" nie tylko na ślub i wesele, ale także na inne uroczystości. Niektórzy oferują swoje usługi na wszelkiego rodzaju imprezy, a szukających partnerów lub partnerki na studniówkę czy sylwestra nie brakuje.

Ceny na kilkugodzinne przyjęcie mogą być trochę niższe niż w przypadku całodniowego wesela, tym bardziej jeśli w grę wchodzą jeszcze poprawiny. W przypadku sylwestra z uwagi na wyjątkowość tego dnia stawki bywają wyższe.

Partnerów i partnerki na imprezy można znaleźć również w innych miejscach. Często takie ogłoszenia są umieszczane na Facebooku, np. na profilach typu "spotted", wśród których znajdują się także te dedykowane poszukiwaniom osoby towarzyszącej.

