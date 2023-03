Pełnia Księżyca w marcu w 2023 coraz bliżej. Miłośnicy astronomicznych obserwacji będą mogli podziwiać niesamowite zjawisko, jakim jest pełnia Robaczego Księżyca. Wówczas naturalny satelita Ziemi pokazuje nam się w całej okazałości i zwiastuje nadchodzącą wiosnę. Kiedy będzie pełnia Księżyca w marcu? Co to jest Robaczy Księżyc i skąd wzięła się jego nazwa? Jak wpływa na samopoczucie człowieka? Wyjaśniamy.

Zdjęcie