Księżycowa osobowość. Jak fazy Księżyca determinują twoją osobowość?

Spis treści: 01 Czym jest księżycowa osobowość?

02 Jak sprawdzić osobowość księżycową?

03 Opis osobowości księżycowych

04 Urodzeni w nowiu

05 Sierp Księżyca rośnie

06 Pierwsza kwadra Księżyca

07 Księżyc zbliżający się do pełni

08 Księżyc w pełni

09 Księżyc malejący

10 Trzecia kwadra

11 Księżyc zbliża się do nowiu

12 Zaćmienie Księżyca

Czym jest księżycowa osobowość?

Aby określić, jaka jest nasza księżycowa osobowość, wyróżniamy 8 faz, w które wchodzi księżyc. Na ich podstawie określamy, jakie są nasze zalety i wady. Księżycowa osobowość pokazuje także, do jakiej ścieżki rozwoju jesteśmy przystosowani.

Księżyc jest symbolem kobiecej energii. Jego cykl trwa około 29 dni, czyli mniej więcej tyle, co okres menstruacyjny. Jego moc jest połączona z naszym wnętrzem:



uczuciami

wyobraźnią

poczuciem bezpieczeństwa

Jak sprawdzić osobowość księżycową?

Do określenia osobowości księżycowej wystarczy wiedzieć, w jakiej fazie był księżyc w chwili naszego urodzenia. Możemy się tego dowiedzieć za pomocą różnych kalkulatorów, ale także za pomocą zwykłego kalendarza lunarnego.

Opis osobowości księżycowych

Urodzeni w nowiu

Osoby, które urodziły się podczas księżyca w nowiu, są fanami zmian i nie znoszą nudy. Uwielbiają się rozwijać i poznawać nowe rzeczy. Są skuteczni w działaniu. Jedną z ich wad jest to, że mierzą innych swoją miarą. Będzie zależało im, aby ich najbliżsi również się rozwijali, uczyli i poznawali nowe rzeczy. Są to także perfekcjoniści. Ich chęć bycia idealnym często wstrzymuje ich przed działaniem i wykonywaniem swoich obowiązków.

Sierp Księżyca rośnie

Jeśli urodziłeś się pomiędzy nowiem a pierwszą kwadrą, jesteś człowiekiem upartym, którego trudno powstrzymać. Kiedy coś sobie zaplanujesz, zrobisz wszystko, żeby to osiągnąć. Twoje zdanie jest dla ciebie ważne i będziesz się go trzymał. Jesteś wierny swoim ideałom. Twoje zalety szybko mogą przerodzić się w wady. Czasami możesz być zbyt uparty i pewny siebie. Pamiętaj, że w życiu warto iść na kompromisy.

Pierwsza kwadra Księżyca

Urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą. 3 znaki zodiaku, do których los się uśmiecha Urodzeni podczas pierwszej kwadry mają charakter buntownika. Sprzeciwiają się normom i systemom. To często rodzinne czarne owce. Jesteś odważny, nie boisz się konfrontacji, ani konfliktu.

Możesz często czuć się niezrozumiany. Twoje rewolucyjność może zrażać tradycjonalistów.

Jesteś bardzo emocjonalny. Czujesz więcej niż inni. Nie tłumaczy to jednak twojej wybuchowości. Warto popracować nad swoją kontrolą emocji i dyplomacją.

Księżyc zbliżający się do pełni

Twoją najmocniejszą cechą jest empatia. Odczuwasz ból i cierpienie innych. Możesz zauważyć, że inni zwracają się do ciebie o pomoc. Twoja wrażliwość i otwartość na innych sprawia, że jesteś świetnym mediatorem i uzdrowicielem. Możesz czuć, że twoją misją jest niesienie pomocy innym. Wstawiasz się za słabszymi, angażujesz społecznie i pomagasz tam, gdzie nikt inny nie chce. Musisz uważać, aby nie pomagać innym na siłę. Jeśli ktoś nie będzie chciał twojej pomocy, nie uzdrowisz ich na siłę.

Księżyc w pełni

Jeśli urodziłeś się podczas pełni Księżyca, możesz czuć, że jesteś stworzony do wielkich rzeczy. Już od młodego wieku miałeś silne poczucie celu. Nawet jeśli nie wiedziałeś, co jest twoim powołaniem, czułeś, że nie możesz sobie pozwolić na lenistwo.

Uwielbiasz inspirować innych do zmiany, pomagać im i wpływać na ich dobry nastrój. Jesteś samodzielny i niezależny, dlatego nie przywiązujesz się zbyt mocno do innych ludzi. Otwierasz się tylko przed grupką swoich najbliższych przyjaciół i rodziną.

Osoby spod pełni są przeznaczone do robienia wielkich rzeczy. Musisz jednak uważać na pracoholizm. Jeśli nie będziesz wiedział, kiedy powiedzieć sobie stop, możesz szybko się wypalić i stracić zapał.

Księżyc malejący

Osoby te rodzą się z mądrością życiową. Mają silnie rozwiniętą umiejętność komunikacji z innymi. Uwielbiają rozmawiać i dogadają się z każdym bez względu na jego pochodzenie, wykształcenie i poglądy. Uwielbiają zdobywać wiedzę. Są zawsze głodni nowych faktów i ciekawostek. Ich ulubiony przedmiot to historia.

Są cierpliwi i wyrozumiali. To wspaniali rodzice, którzy wychowują swoje dzieci w mądry sposób. Twoją największą wadą może być zarozumiałość. Twoja miłość do wiedzy może sprawić, że będziesz patrzył na ludzi o mniejszej wiedzy z wyższością. Musisz uważać na arogancję i ignorancję.

Trzecia kwadra

Osoby urodzone w trzeciej kwadrze charakteryzują się wybitną intuicją. Potrafią słuchać i mają trafne przeczucia w stosunku do innych. To osoby, które są wybitnymi ekstrawertykami — uwielbiają spędzać czas w towarzystwie innych ludzi.

W życiu kierują się swoimi przeczuciami, a nie wiedzą. Umieją dystansować się od natłoku informacji. Nie pozwalają na manipulowanie sobą. Jednym z problemów, przez które mogą cierpieć to dystansowanie innych ludzi. Pamiętaj, że nie zawsze musisz być szczęśliwy i mieć dobry nastrój. Twoje uczucia są ważne, a pokazywanie ich innym nie jest złą rzeczą. Nie bój się prosić innych o pomoc.

Księżyc zbliża się do nowiu

Osoby, które urodziły się w ostatniej fazie księżyca, nie są realistami. Mają tendencję do bujania w obłokach. To osoby, które również są dociekliwe. Dowiadują się rzeczy, aby odpowiedzieć na najbardziej nurtujące ich pytania, nie zawsze racjonalne. To osoby, które mają łagodne usposobienie i są nieco marzycielskie. Uaktywniają się najbardziej podczas dyskusji. Uwielbiają dygresje i długie rozmowy. To osoby, które chcą przekazać światu ważne idee i swoje pomysły. Musisz uważać, aby twoje myśli nie oderwały cię zbyt bardzo od rzeczywistości. Twoja tendencja do marzycielstwa może nie iść w parze z prozą codziennego życia. Pamiętaj, aby raz na jakiś czas sprawdzić, co się dzieje tu i teraz.

Zaćmienie Księżyca

Osoby urodzone podczas zaćmienia wyróżniają się swoją intuicją, kreatywnością i spostrzegawczością. Są otwarci i można z nich czytać jak z otwartej książki. Są impulsywni i lubią robić to, co podpowie im serce. Bardzo dobrze potrafią skoncentrować swoją uwagę. W osiągnięciu celu może im jedynie przeszkadzać nadmierna szczerość, którą niektórzy mogą wykorzystać.

