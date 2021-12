Jest to bez wątpienia najbardziej przełomowe badanie nad korelacją między piciem alkoholu a ryzykiem demencji, w jakim uczestniczyłem w ciągu ostatnich 20 lat. Dowiedliśmy, że ludzie, których częstotliwość picia można uznać za ryzykowną, mieli znacznie gorsze wyniki w testach pamięciowych. Przypuszczamy, że u wielu z nich z biegiem lat rozwinie się demencja. Jest to ostateczny dowód na to, że alkohol w żadnym wypadku nie jest korzystny dla zdrowia mózgu

komentuje dr Tony Rao, główny autor badania.