By uniknąć towarzyskiej wpadki, niezależnie czy udaliśmy się na parapetówkę, urodziny, innego typu imprezę, czy też wspólną kolację lub obiad, najlepiej zdać się na własny zdrowy rozsądek, nie stresować się ponad miarę i jeśli czegoś nie wiemy, nie wstydzić się pytać. Pozytywne podejście i uśmiech będą naszym najpewniejszym orężem. Również nasza krótka lista pozwoli naświetlić najczęstsze błędy, jakie możemy popełnić w gościnie.

Rzeczy, których nie wolno robić w gościach: ściągać buty czy nie?

Pierwszy problem niestety pojawi się już po przekroczeniu progu. Niektórzy mówią, że Polacy i Japończycy to jedyne narody, które wymagają zdejmowania butów po wejściu do mieszkania. Brzmi zabawnie, nie jest też do końca prawdą, a jednak coś jest na rzeczy. Zasady savoir vivre mówią jasno, że gospodarz obowiązkowego zdjęcia obuwia nie może od nas egzekwować. Z drugiej jednak strony bezceremonialne wmaszerowanie na salony może źle o nas świadczyć. Rozwiązanie tego dylematu jest dziecinnie proste — zaraz po przyjściu po prostu zapytajmy o zwyczaje panujące w danym domu i dostosujmy się do nich.

Reklama

Rzeczy, których nie wolno robić w gościach: goście gości.

Jeśli zostaliśmy zaproszeni na czyjeś urodziny czy inny rodzaj imprezy nigdy nie pojawiajmy się dodatkowymi, niespodziewanymi gośćmi, których zabraliśmy z sobą “na doczepkę". Ujdzie nam to płazem (ale i to nie na pewno) tylko jeśli idziemy na balangę do najlepszych przyjaciół.

Rzeczy, których nie wolno robić w gościach: pilnuj dzieci

Jeśli udajemy się do kogoś w odwiedziny i zabieramy ze sobą nasze pociechy, to po dotarciu na miejsce nie zapominajmy, że wciąż jesteśmy rodzicami. “Spuszczenie ze smyczy" potomstwa, by dowolnie myszkowało sobie po domu naszych gospodarzy, to fatalny pomysł.

Rzeczy, których nie wolno robić w gościach: nie krytykuj

W gościach wszystko powinno nam smakować i wszystko się podobać. Jeśli odwiedzamy kogoś i od progu zaczniemy krytykować wystrój wnętrz, gust gospodarza i jego zdolności kulinarne, z pewnością na długo będziemy mogli zapomnieć o kolejnej wizycie.

Rzeczy, których nie wolno robić w gościach: nic nie przynieść

Stając na progu gospodarza przyjęcia z pustymi rękami, popełniasz sporą gafę. Zawsze wypada przynieść ze sobą, nawet symboliczny, upominek. W przypadku większości możliwych okazji dobre wino rozwiąże problem.

Przeczytaj także:



Najlepszy wiek na seks? Dobra wiadomość dla trzydziestolatek!



Które znaki zodiaku kochają się najczęściej?



Po 15 randkach zdecydowała się skonsumować związek. Nie poleca czekać tak długo



Zobacz również:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka": Kulisy i ciekawostki POLSAT GO