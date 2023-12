Pierwsze ślady imienia Ewa pojawiają się już 2 tys. lat przed naszą erą. Jego dzisiejsza forma pochodzi od sumeryjskiego "Awa", oznaczającego "życie". Swoją pozycję i popularność w europejskiej, czy szerzej - Zachodniej kulturze, zawdzięcza oczywiście obecności w Biblii. Według zapisów świętej księgi to właśnie Ewa wraz z Adamem mieli być pierwszymi ludźmi stworzonymi przez Boga.

Popularność imienia Ewa

W Polsce Ewa przez lata było bardzo popularnym imieniem. Obecnie, z danych opublikowanych ma stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że nosi je ponad 400 tys. Polek, co ciekawe ok. 400 z nich swoje urodziny obchodzi w Wigilię.

Imię, chociaż ładnie brzmiące, coraz rzadziej jest nadawane dzieciom. Jak podawało ministerstwo w 2014 roku: "Imię Ewa nie jest już tak popularne, jak w przeszłości. W latach 1960-69 imieniem Ewa nazwano 122 tys. 532 dziewczynki. Z biegiem czasu liczba ta zmieszała się. W latach 2000-2009 już tylko nieco ponad 7,5 tysiąca dzieci otrzymało to imię. W mijającym roku rodzice zaledwie 683 dziewczynek nadało im imię Ewa." W 2022 nadano je 459 dziewczynkom (źródło: dane.gov.pl).

Skąd ten spadek popularności? Przyczyn jest pewnie tyle, ile czynników mających wpływ na wybór imienia. Swoją rolę odgrywa tu moda (w ostatnich latach tryumfy święcą imiona o nietypowym, staropolskim brzmieniu), ale pewnie również fakt, że "Ewa" mocno kojarzy się z Kościołem. W dobie krytyki i odwrotu Polaków od tego ostatniego, może to nie być najbardziej sprzyjająca konotacja.

Jakie są kobiety o imieniu Ewa?

Zdjęcie Kobiety o imieniu Ewa cechuje ponadprzeciętna intuicja / 123RF/PICSEL

Według tych, którzy wierzą, że określone imię pociąga za sobą określony charakter, Ewy to doskonałe krewne, partnerki i przyjaciółki. Rodzina i bliski są dla nich zawsze priorytetem, a one same cechują się uczciwością, empatią, życzliwością dla drugiego człowieka. Ewy mają tez ponadprzeciętną intuicję i bardzo bogatą wyobraźnię.