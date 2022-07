Pielęgniarka chce być żywą lalką Barbie! Na operacje wydała krocie

Życie i styl

Tara Jayne McConachy to pielęgniarka, która na Instagramie zgromadziła już 207 tysięcy fanów. Myli się jednak ten, kto sądzi, że dzieli się z nimi zdrowotnymi poradami lub pokazuje swój standardowy dzień pracy. Tara chce być bowiem żywą lalką Barbie i robi wszystko, by jak najszybciej upodobnić się do plastikowej piękności.

Zdjęcie Tara Jayne McConachy nie ukrywa, że uzależniła się od operacji plastycznych / Media-Mode / SplashNews.com/East News / East News