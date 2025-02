Bezśnieżny koniec zimy w Nowej Hucie , jednej z krakowskich dzielnic, tworzy krajobraz, który docenią raczej wyłącznie koneserzy. Łyse drzewa, brązowe liście okrywające trawniki, a to wszystko wśród zabudowań pamiętających czasy PRL. Wiosną i latem jest tu zdecydowanie przyjemniej, jednak celem dzisiejszej wyprawy nie jest spacer krajoznawczy. Tym razem na celownik obieramy Bar Mleczny Północny zlokalizowany na Os. Teatralnym . Odrobinę ukryty wśród bloków mieszkalnych i biur, oddalony od głównych ulic. Z przypadku trudno tu trafić, lecz na brak ruchu jadłodajnia nie może narzekać.

Na miejsce docieram w godzinach przedpołudniowych i już wtedy mija mnie w wejściu kobieta z dużym pojemnikiem na jedzenie wypełnionym pierogami. Jak dowiaduję się na miejscu od pani przyjmującej zamówienia — to dla nich standard, że klienci już od rana przychodzą po porcje obiadowe dla całej rodziny , z ich "słynnymi pierogami ruskimi" na czele.

Choć tuż po przyjściu zauważam przy stoliku tylko jedną osobę, słychać, że na kuchennym zapleczu praca wre — w końcu trzeba przygotować się na porę obiadową, kiedy robi się tłoczno. Pamiętam zresztą ze swoich wcześniejszych wizyt, że kolejka potrafiła ciągnąć się wzdłuż całej lady aż do wejścia - "ale to dobrze, my tu lubimy, jak jest ruch, dużo się dzieje" - mówi jedna z pracowniczek, kończąc przecieranie stolika i kursując między salą a kuchnią.