Pierwsza legitymacja emeryta. Jak ją wyrobić i korzystać ze zniżek?

Oprac.: Tomasz Kromp Życie i styl

Legitymacja emeryta-rencisty to dokument, który upoważnia posiadacza do korzystania z różnego rodzaju zniżek i ulg. Co ciekawe, istnieją dwa rodzaje legitymacji, a jeden z nich jest wydawany przez ZUS automatycznie. Kiedy konkretnie ZUS wydaje rzeczony dokument i na jakie zniżki mogą liczyć seniorzy posiadający legitymację emeryta? Odpowiadamy.

Zdjęcie Jak wyrobić legitymację emeryta i do jakich zniżek uprawnia dokument? / 123RF/PICSEL