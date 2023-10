"Przeszłam na emeryturę, czy dostanę legitymację emeryta?" Są dwa rozwiązania

Legitymacja emeryta to dokument, który przysługuje każdej osobie uprawnionej do emerytury. Można go wyrobić zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej. Do czego uprawnia legitymacja emeryta-rencisty, gdzie ją dostać i w jaki sposób jej używać? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Jak wyrobić legitymację emeryta 2023? / Arkadiusz Ziółek / East News