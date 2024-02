To jednak nie wszystkie korzyści z włączenia boczniaków do diety. Zawarte w nich antyoksydanty i β-glukany pozytywnie wpływają na układ krwionośny, obniżając ciśnienie krwi. Ponadto obniżają cholesterol i cukier, dzięki czemu mogą być spożywane przez cukrzyków.

Boczniaki naturalnie rosną na drzewach i można je zbierać od późnej jesieni do końca zimy. Choć w Polsce występują powszechnie, to jednak są rzadko zbierane przez grzybiarzy. Jeśli boisz się pomylić boczniaki z innymi grzybami, możesz sięgnąć po hodowlane grzyby dostępne w supermarketach przez cały rok. Wówczas masz pewność co do kupowanych boczniaków. Cena tych grzybów kształtuje się w okolicy 8-10 zł za 250 g.