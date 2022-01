Ferie zimowe 2022 to kolejna okazja do aktywnego wypoczynku na stokach. Do pierwszego wyjścia na narty lub snowboard po długim czasie warto się dokładnie przygotować. Oto zasady, o których bezwzględnie należy pamiętać.

Zimowe szaleństwo podczas ferii 2022. O czym musimy pamiętać?

Przed pierwszym wyjściem na stok warto zadbać o odpowiedni strój. Jak więc ubrać się na narty lub snowboard? Musimy pamiętać o tym, że w trakcie uprawiania tych sportów nie możemy się przegrzewać. Dlatego też powinniśmy postawić na bieliznę termoaktywną, kurtkę i spodnie narciarskie oraz koniecznie - nieprzemakalne rękawiczki.

Reklama

Jeśli planujesz wybrać się na stok w dżinsach, szybko zapomnij o tym pomyśle. W razie upadku spodnie tego typu szybko przemokną, przez co narazisz się na nieprzyjemny chłód.

Bezpieczeństwo na stoku jest najważniejsze

Decydując się na narciarskie szaleństwo musimy pamiętać, iż na stoku najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Dlatego też ważnym elementem wyposażenia każdego narciarza i snowboardzisty jest kask.

Pamiętajmy również, iż obowiązujące w Europie przepisy nakazują, żeby każde dziecko do 16. roku życia koniecznie miało na głowie kask.

Pierwszy wyjazd na narty. Z instruktorem czy bez?

Jeśli przychodzi ci do głowy pomysł samodzielnego nauczenia się jazdy na nartach, szybko go porzuć. Mimo, iż ten sport wydaje się pozornie nieskomplikowanym, w rzeczywistości wcale tak nie jest.

Jeżdżąc samotnie początkujący narciarz ryzykuje nie tylko wypadkiem, ale także wykształceniem złych nawyków, które potem trudno będzie wyeliminować. Jazdy na nartach najlepiej więc uczyć się pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

Podstawowa zasada: Zero alkoholu na stoku

Jazda na nartach czy na snowboardzie to jak jazda samochodem. Z uwagi na własne bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo innych osób, absolutnie nie wolno spożywać alkoholu zarówno przed, jak i w trakcie przygody na stoku.

Co grozi za jazdę na nartach po spożyciu alkoholu? Ten, kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny - tak stanowi polskie prawo. Kara grzywny ma postać mandatu karnego, którego wysokość może wynieść od 20 do nawet 500 złotych.

Zobacz także:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Polacy za granicą": Fińska biblioteka, w której można wypożyczyć... narty Polsat Play

Czego nie wolno robić zimą w górach? Oto największe zagrożenia!

Nowe przepisy dla narciarzy we Włoszech. Testy i kary do kilkuset euro

Polaków nie będzie stać na wyjazd na ferie? Oto jak mogą podrożeć hotele