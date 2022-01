Polaków nie będzie stać na wyjazd na ferie? Oto jak mogą podrożeć hotele

Branża hotelarska nadal boryka się z ogromnymi problemami. Właściciele hoteli i pensjonatów wciąż walczą z ogromnymi stratami, spowodowanymi zawieszeniem działalności w poprzednich latach. Tymczasem nadchodzi kolejny kryzys. Podwyżki cen prądu i gazu najprawdopodobniej zmuszą hotelarzy do podniesienia cen nawet o 20–25 proc. Co na to turyści?

Zdjęcie Polacy zrezygnują z ferii? Sytuacja jest niepewna, a ceny wysokie / 123RF/PICSEL