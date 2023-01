Spis treści: 01 Napoje, które pomagają zachować młodość: woda

Napoje, które pomagają zachować młodość: woda

Zdjęcie Woda - klucz do zdrowia i hamowania przedwczesnych procesów starzenia / 123RF/PICSEL

Woda to życie - jest niezbędna dla przebiegu większości procesów życiowych. Bez niej nie ma mowy o dobrym odżywieniu, zdrowiu ani wyglądzie. 8 szklanek wypitych małymi porcjami w ciągu całej aktywnej części doby, skutecznie nawadnia wszystkie komórki ciała. To klucz do zdrowia i hamowania przedwczesnych procesów starzenia - zarówno tych, które widać gołym okiem (na skórze), jak i tych, których ludzkie oko nie dostrzega, ale determinują jakość naszego życia (mózg, serce oraz inne narządy).

Napoje, które pomagają zachować młodość: zielona herbata

Zdjęcie Wiek senioralny to dobry czas, by naturalnie zadbać o formę naszego organizmu. Pomocna może okazać się zielona herbata, która znakomicie oczyszcza organizm i uspokaja / 123RF/PICSEL

Wśród napojów, po które warto sięgać, z myślą o zachowaniu młodości, szczególne miejsce ma zielona herbata. Przygotowany na jej bazie napar jest cennym źródłem składników o działaniu przeciwutleniającym, czyli związków, które najskuteczniej neutralizują toksyczne działanie wolnych rodników. Sprzyjają więc hamowaniu procesów przedwczesnego starzenia. Dzięki licznym polifenolom (jedna z grup przeciwutleniaczy) zielona herbata usprawnia wchłaniania składników odżywczych i ma korzystny wpływ na metabolizm. Lepiej odżywione komórki i prawidłowo działający, regularnie oczyszczany z toksyn, przewód pokarmowy, to więcej sił witalnych i dłuższa młodość.

Napoje, które pomagają zachować młodość: biała herbata

Zdjęcie Herbata ma nieocenione właściwości zdrowotne. Należy jednak wiedzieć, jaką wybrać / 123RF/PICSEL

Zrywane na bardzo wczesnym etapie życia rośliny, listki białej herbaty są najcenniejszym wśród herbat źródłem przeciwutleniaczy. Nie bez powodu, przygotowywany na ich bazie napar zyskał przydomek "eliksiru młodości". Dzięki licznym polifenolom i katechinom regularnie spożywana biała herbata usprawnia metabolizm i neutralizuje toksyczny wpływ wolnych rodników. Warto z niej korzystać. Działa lepiej niż najdroższe kremy.

Napoje, które pomagają zachować młodość: yerba mate

Jedni nazywają ją herbatą, inni zdrowszą wersją kawy. Choć napar wizualnie bardziej przypomina herbatę, nie zawiera teiny, a charakterystyczną dla kawy kofeinę, stąd jego działanie pobudzające. Yerba mate nie jest jednak ani kawą, ani herbatą. Przyrządzany na bazie pozyskiwanych z liści ostrokrzewu paragwajskiego napar zawiera liczne antyoksydanty i ma działanie oczyszczające. Stymulując procesy metaboliczne i usuwanie toksyn oraz zbędnych produktów przemiany materii, sprzyja zgrabnej sylwetce i utrzymaniu sił witalnych. To ważne, by czuć się i wyglądać młodziej.

Napoje, które pomagają zachować młodość: kawa

Zdaniem naukowców, korzystny wpływ na zdrowie i hamowanie procesów starzenia mają nie tylko zawarte w kawie antyoksydanty, ale również kofeina, która chroni przed rozwojem chorób nowotworowych i hamuje starzenie komórek.

Zdjęcie Dziennie wypijamy niejednokrotnie wiele litrów płynów. Warto mieć na uwadze ich jakość / 123RF/PICSEL

Napoje, które pomagają zachować młodość: świeżo wyciskane soki

Świeżo wyciskane soki to prawdziwa esencja składników aktywnych biologicznie. Ważne, by pić je tuż po przygotowaniu i, dla poprawy wchłaniania składników odżywczych, dodać odrobinę dobrej jakości oliwy lub oleju roślinnego. Mądre odżywianie to lepszy wygląd i samopoczucie. Możemy wydawać krocie na kosmetyki, jednak jeśli nasza dieta bazuje na wysoko przetworzonej żywności, produktach typu fast food i śmieciowych, efekt będzie marny. Gołym okiem zobaczymy go na skórze. Pojawią się wypryski i inne niedoskonałości skórne, później zmarszczki. Głębsze i bardziej widoczne. Chemiczne dodatki do żywności nikomu nie dodają ani zdrowia, ani urody. Młodości też nie.

Jakimi sokami uzupełnić menu, by cieszyć się jędrną, gładką skórą, dobrą pamięcią i koncentracją oraz lepszym zdrowiem? Oto najskuteczniejsza piątka:

Soki z dodatkiem zieleniny, na przykład natki pietruszki, selera, szpinaku czy jarmużu, która jest skarbnicą chlorofilu, czyli związku o silnym potencjale przeciwutleniającym. Zielenina jest dobrym dodatkiem do soku z jabłek czy marchwi i cytryny. Sok z pomidorów - to doskonałe źródło skoncentrowanej dawki likopenu, związku o działaniu przeciwutleniającym. Sok z marchwi, która obfituje w beta-karoten - kolejny silny antyoksydant. Sok z czerwonych grapefruitów - podobnie, jak sok z pomidorów jest zastrzykiem likopenu. Sok z pomarańczy - obfituje w witaminę C i likopen - dwa silne przeciwutleniacze.