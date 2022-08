Spis treści: 01 W czym pomaga picie soku pomidorowego?

02 Sok z pomidorów: reguluje trawienie i poprawia zdrowie oczu

03 Domowy sok pomidorowy: przepis

Sok pomidorowy, który na zachodzie cieszy się ogromną popularnością, wciąż nie przemawia do Polaków. Wielu nie tylko po niego nie sięga, ale wręcz omija szerokim łukiem. To błąd. Napój z pomidorów to prawdziwa skarbnica odżywcza. Bogaty w witaminę C, witaminy z grupy B, potas oraz przeciwutleniacze skutecznie zmniejszy stany zapalne, przyczyniając się również do zmniejszenia ryzyka chorób serca czy niektórych nowotworów.

W czym pomaga picie soku pomidorowego?

Sok pomidorowy to niezwykle pożywny napój, który obok witamin i składników mineralnych, zawiera w swoim wnętrzu silne przeciwutleniacze. Pomidory, kojarzone od wieków z poprawą zdrowia serca, również w formie napoju są w stanie wspomóc nasze zdrowie. Regularnie spożywany sok z pomidorów skutecznie zmniejszy czynniki ryzyka chorób serca: nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu czy miażdżycę.

Co więcej, jak wynika z przeprowadzonych przez naukowców badań, wysokie spożycie pomidorów oraz produktów przygotowanych z pomidorów może mieć działanie przeciwnowotworowe. Wszystko z uwagi na wysoki poziom korzystnych składników odżywczych i antyoksydantów. Mowa przede wszystkim o ryzyku zachorowania na raka prostaty, a także raka skóry.

Zdjęcie Pomidory to źródło witamin. W postaci soku to skarbnica zdrowia / 123RF/PICSEL

Sok z pomidorów: reguluje trawienie i poprawia zdrowie oczu

Dzięki dużej zawartości błonnika po sok z pomidorów powinny sięgać przede wszystkim osoby mające problem z trawieniem. Napój może zadziałać jako delikatny środek przeczyszczający, zapobiegając tym samym zaparciom oraz regulując systematyczność wypróżnień.

Sok wspomoże również nasze oczy. Z uwagi na zawartość fitoskładników - beta-karotenu, luteiny, zeaksantyny czy witaminy C - chroni wzrok przed chorobami, które mogą pojawić się wraz z wiekiem, np. zaćmą.

Soku z pomidorów nie powinien pić jednak każdy. W tym przypadku mowa wyłącznie o sklepowej wersji tego produktu. W niektórych napojach przyrządzonych z pomidorów, które znajdują się na sklepowych półkach, możemy bowiem odnaleźć wysoką zawartość sodu oraz dodatek soli, która zwiększa ryzyko nadciśnienia.

Dlatego też warto sięgać po zdrową, domową wersję. Jak ją przygotować?

Zdjęcie Zaleca się spożywanie jednej szklanki soku pomidorowego dziennie / 123RF/PICSEL

Domowy sok pomidorowy: przepis

Przyrządzenie domowego soku pomidorowego nie jest niczym skomplikowanym. Na początku świeże pomidory (około 2 kilogramy) dokładnie myjemy i kroimy. Następnie gotujemy na średnim ogniu przez około 30 minut, zalewając uprzednio 1,5 l wody. Do pomidorów warto dodać odrobinę oliwy z oliwek.

Po tym czasie blendujemy na gładkie smoothie. W tym obszarze możemy eksperymentować. Dodajmy do pomidorów inne warzywa bądź zioła. Wyjdzie nam to wyłącznie na zdrowie.

