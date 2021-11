"Pan Wilson" był przedmiotem aukcji na brytyjskim portalu z filmowymi pamiątkami Prop Store. Szacowano, że zostanie wylicytowany za 40-60 tys. funtów, tymczasem ta kwota została kilkukrotnie przekroczona, ostatecznie osiągając pułap 230 tys. Podczas większej serii aukcji przeprowadzonej podczas jednej transzy tylko kostium Willa Ferrella z kultowego świątecznego filmu "Elf" osiągnął wyższą cenę - 287 tys.

Na piłce zachowała się plama bordowej farby, która miała udawać odcisk zakrwawionej dłoni bohatera granego przez Toma Hanksa, układający się w kształt ludzkiej głowy. Z piłki wciąż wystają łodygi tytoniu, którymi filmowy Chuck Noland, przyozdobił przedmiot, by symbolizowały włosy. Pierwotnie biała piłka jest mocno pociemniała, gdyż, jak dowiedzieć się można było z aukcyjnego opisu, podczas zdjęć przez długi czas leżała w wodzie.

Motyw piłki w "Cast Away: Poza światem" wymyślił scenarzysta, William Broyles Jr. Spędził on tydzień na bezludnej wyspie na Zatoce Kalifornijskiej, by lepiej zrozumieć uczucia rozbitka. Pewnego dnia fale wyrzuciły na brzeg piłkę do siatkówki i to podsunęło mu pewien pomysł... W filmie piłka była częścią ładunku, który Nolan, jako kurier FedEx, przewoził w samolocie lecącym nad Pacyfikiem.



Zdjęcie Kadr z filmu "Cast away", fot. 20thCentFox/Courtesy Everett Collection / East News

Część z tych rzeczy wypłynęła na brzeg po katastrofie samolotu. Wśród nich była piłka marki Wilson. Dzięki wprowadzeniu nieożywionego towarzysza niedoli, bohater ma z kim prowadzić dialog i możemy o wiele więcej dowiedzieć się o jego uczuciach.

