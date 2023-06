Pilna prośba sieci Rossmann o zwrot napoju. „Podejrzenie odłamków szkła”

Jeden z produktów zniknął z półek sieci sklepów Rossmann. Co więcej, drogeria apeluje do klientów, aby ci z nich, którzy weszli w jego posiadanie, natychmiast go zwrócili. „Podejrzenie wystąpienia odłamków szkła” – przekazuje Rossmann w oficjalnym komunikacie.

Zdjęcie Drogeria Rossmann wycofała szkodliwy produkt / 123RF/PICSEL