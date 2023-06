Pijesz dużo kawy? Uważaj. Konsekwencje mogą być fatalne

Ziarenka z kuchni jako nawóz. Zamiokulkas wypuści młode, soczyście zielone liście

Kawa - jakie ma właściwości?

Kawa to napój uwielbiany przez zdecydowaną większość ludzi na świecie. Chociaż sposób jej parzenia i podawania różni się w zależności od kultury, właściwości pozostają te same. Kawa nie tylko pobudza, ale wpływa również korzystnie na:

koncentrację i pamięć

poprawia krążenie krwi

jest źródłem przeciwutleniaczy, które niszczą wolne rodniki

przyspiesza regenerację organizmu po wysiłku

zmniejsza ryzyko chorób serca

pozytywnie wpływa na wątrobę

zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy

Ustalono, że dzienna, bezpieczna dla zdrowia dawka kofeiny to 400 mg dziennie, co odpowiada 3-4 filiżankom kawy. Co, jeśli regularnie przekracza się tę ilość i spożywa kawę w nadmiarze?

Skutki picia dużej ilości kawy

Na przestrzeni ostatnim kilkudziesięciu lat sporo mówi się o tym, że kawa wypłukuje z organizmu cenne składniki - nie bez powodu więc eksperci ds. żywienia zalecają po jej spożyciu napić się wody.



Niestety to prawda, kawa wypłukuje cenne składniki - jednak dzieje się tak jedynie w przypadku nadużywania tego napoju. Co zatem wypłukuje kawa?

Zdjęcie Średnia dawka kofeiny jakiej nie powinno się przekraczać to 400 mg na dobę / 123RF/PICSEL

Co wypłukuje kawa?

Kawa pita regularnie w dużych ilościach wypłukuje przede wszystkim:

magnez

potas

elektrolity

Aby temu zapobiec w pierwszej kolejności dobrze będzie ograniczyć ilość spożywanej kawy oraz zastosować suplementację i pić wodę mineralną. Niedobór składników, które wypłukuje kawa może bowiem prowadzić m.in. do osłabienia mięśni, utraty energii, drżenia rąk, odwodnienia, a nawet kołatania serca.