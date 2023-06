Narzekasz na wysokie rachunki za prąd? Prawdopodobnie popełniasz ten błąd

Dlaczego spożywanie ziół może być niebezpieczne?

Zioła to samo zdrowie. Mogą stanowić one antidotum na wiele dolegliwości, a także wspomóc leczenie chorób. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że korzystanie z prozdrowotnego działania niektórych ziół latem może być niebezpieczne. Dzieje się tak z uwagi na promieniowanie UV, które wchodzi w interakcję z zawartymi w surowcu substancjami. Jakie mogą być tego skutki? Picie naparów czy łykanie tabletek z tymi ziołami powoduje powstanie na skórze nieestetycznych przebarwień czy wysypek, a także przyczynia się do wystąpienia oparzeń słonecznych.

Objawy spowodowane stosowaniem wewnętrznym lub zewnętrznym niektórych ziół pojawiają się na skórze zazwyczaj po upływie max. 48 godzin od czasu ekspozycji na słońce. Najczęściej należą do nich:

rumień,

swędzące grudki,

pęcherzyki na twarzy, karku, przedramionach,

brązowe plamy na ciele.

Zdjęcie Stosowanie niektórych ziół w połączeniu z promieniowaniem UV może skutkować poparzeniami słonecznymi oraz pęcherzami na skórze / 123RF/PICSEL

Jaki więc ziół należy unikać letnią porą?

Rumianek

Zioło to przynosi ulgę osobom, które mają problemy z funkcjonowaniem układu pokarmowego - m.in. niweluje dolegliwości po posiłku. Ponadto uspokaja i działa antydepresyjnie. Zaleca się jednak ostrożne jego spożywanie oraz stosowanie preparatów na jego bazie w okresie od czerwca do października. Rumianek może bowiem być sprawcą reakcji fotoalergicznych na skórze.

Dziurawiec

Dziurawiec to zioło o właściwościach łagodzących dyskomfort trawienny, bóle menstruacyjne, zapobiega też wahaniom nastoju. Nie poleca się jednak stosować go latem z uwagi na to, że zawiera hiperycynę, która jest substancją o działaniu fotouczulającym.

Skrzyp polny

Niekiedy też objawy nadwrażliwości na promieniowanie UV mogą pojawić się u osób spożywających skrzyp polny. Osoby podatne na alergie skórne latem powinny obchodzić się tym ziołem bardzo ostrożnie.

Nagietek

Nagietek stosowany jest pod postacią maści i preparatów do stosowania zewnętrznego, a także naparów do picia. Roślina ta wykazuje właściwości łagodzące choroby skórne i stany zapalne, zaś stosowana jako napój skutecznie walczy z wrzodami żołądka. Jak się niestety okazuje, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne stosowanie nagietka może wywoływać nadwrażliwość na działanie promieni słonecznych.

Arcydzięgiel

Udowodniono, że stosowanie naparów i wyciągów z arcydzięgla korzystnie wpływa na trawienie, a smarowanie ciała preparatami na jego bazie działa przeciwbólowo i rozgrzewająco. Latem jednak lepiej unikać tego zioła, by nie nabawić się przebarwień słonecznych.