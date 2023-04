Jak dowiadujemy się z komunikatu, Biedronka zdecydowała się wycofać partię popularnego produktu spożywczego ze sklepów w całym kraju. Powodem takiego działania są nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych.

Produkt, o którym mowa to rolada ze szpinakiem Kraina Wędlin “Na co dzień". Chodzi dokładniej o partię z terminem trwałości do 24.04.2023. Jak przestrzega producent, konsumenci, którzy kupili ten produkt, nie powinni go spożywać.

W związku z nieprawidłowymi wynikami badań mikrobiologicznych produktu, podjęliśmy decyzję o wycofaniu z obrotu w/w partii. Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów czytamy w komunikacie.

Producent nie ujawnił jednak szczegółowych wyników badania mikrobiologicznego.

Klienci dostaną zwrot pieniędzy

W oświadczeniu zaapelowano też do klientów sieci, którzy kupili produkt przed jego wycofaniem. Zostali poproszeni o zniszczenie lub zwrócenie go do sklepu, w którym został on zakupiony. Klienci mogą liczyć na zwrot kosztów zakupu:

Wszystkim konsumentom, którzy zwrócą produkt wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji daty przydatności produktu), zostanie zwrócony koszt nabycia produktu czytamy.

Jednocześnie producent przeprosił klientów za niedogodności i zapewnił, że kieruje się dobrem i bezpieczeństwem konsumentów.

