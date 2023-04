Sensacja w Biedronce. Zadziwiający kolor oleju wywołał burzę

Oprac. Redakcja Życie i styl

Na półkach Biedronki pojawił się olej, który wywołał nie lada sensację w internecie. Tym, co wzbudziło zainteresowanie internautów, był jego przezroczysty kolor. "W pierwszej chwili myślałam, że to ocet” - napisała klientka sklepu. Skąd taka barwa oleju i czy nadaje się on do spożycia?

Zdjęcie Przezroczysty olej słonecznikowy z Biedronki wywołał burzę w internecie / Facebook/screenshot / 123RF/PICSEL