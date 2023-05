Tekst piosenki jest wynikiem inwencji twórczej artystki i jest jedynie fikcją literacką. Artystka w swojej twórczości odwołuje się do życiowych doświadczeń i czerpie inspiracje z życia codziennego. We wcześniejszych utworach artystki pojawiały się nazwy własne innych podmiotów np. Netflix, TVN w utworze "Kolońska i szlugi", KFC, Uber w utworze "To koniec", Wars w utworze "Wars", Audi w utworze "Audi". W żadnym z wymienionych przypadków pojawienie się nazwy własnej w tekście utworu nie było związane z jakąkolwiek współpracą z wymienionymi podmiotami

wyjaśniła Ewa Piętka w rozmowie z "Press"